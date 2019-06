Sept élus de Loire-Atlantique et Vendée signent une tribune en soutien à Emmanuel Macron

Sept élus de Loire-Atlantique et de Vendée issus de la droite et du centre-droit signent la tribune publiée ce jour dans le Journal du Dimanche. Le texte s'intitule "la République des maires et des élus locaux". Le maire d'Ancenis Jean-Michel Tobie en fait partie.

Ancenis, France

Le maire de la Roche-sur-Yon (Vendée) et six autres élus de Loire-Atlantique issus de la droite et du centre-droit signent la tribune publiée ce jour dans le Journal du Dimanche. Le texte s'intitule "la République des maires et des élus locaux".

Deux semaines après la déroute des Républicains aux élections européennes, ces élus écrivent vouloir la réussite du président de la République et du gouvernement. Le maire d'Angers, Christophe Béchu est à l'origine de cette tribune. Son voisin le maire d'Ancenis Jean-Michel Tobie fait partie des signataires

"Il faut arrêter de se regarder en chien de faïence et faire avancer les choses. On veut la réussite de cette fin de mandat. C'est un enjeu majeur. De façon à éviter l'émergence des extrêmes" - Jean-Michel Tobie

Et de préciser :

"Je crois que c'est la démarche de (Christophe ndlr) Béchu qui était Républicain, qui au départ n'était pas forcément dans la boucle macronienne et qui après un temps de réflexion a fait cette proposition (de tribune ndlr) qui me convient bien."

Les maires de Guérande, la Baule, Sautron, Sucé-sur-Erdre sont aussi signataires. Tout comme le premier magistrat d'Orvault Jospeh Parpaillon. Il explique hors micro que ce qui lui plait dans cette tribune c'est la liberté d'étiquette pour les prochaines municipales de 2020.

Au total, ce sont 72 maires et élus locaux issus de 34 départements et 12 régions qui signent cette tribune.