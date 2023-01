Sept maires héraultais demandent la démission de l'élue écologiste Coralie Mantion

Depuis la publication dans Le Monde d 'une tribune signée par une cinquantaine d’élus, personnalités et associations écologistes appelant à réformer la bouvine, la tension n’est pas retombée. Lors d'une réunion de la Métropole de Montpellier, ce mardi 17 janvier, les maires de Saint-Brès, Baillargues, Pérols, Saint-Drézéry, Beaulieu, Restinclières et Saint-Georges-d'Orques ont pris la parole pour demander la démission de Coralie Mantion.

"Elle s'attaque à la bouvine, aux traditions, à une économie et ça on ne l'accepte pas"

L'élue en charge de l'aménagement du territoire fait partie des signataires de la tribune et c'est un acte qui ne passe pas pour les maires héraultais. "Elle s'attaque à la bouvine, aux traditions, à une économie et ça on ne l'accepte pas" explique Laurent Jaoul, maire de Saint-Brès. L'élu ajoute que lui, et ses six collègues, souhaitent désormais que Coralie Mantion "ne mettent plus jamais un pied dans nos communes".

De son côté, Michael Delafosse, président de la Métropole, rappelle aux défenseurs des traditions taurines que Coraline Mantion ne peut pas quitter ses fonctions. Mais il indique comprendre tout de même la position, et sera à présent leur interlocuteur, y compris pour les dossiers relevant des compétences de Coralie Mantion.

