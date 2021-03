Serge Grouard, candidat aux législatives 2022 ? "Je n'abandonnerai pas mon mandat de maire pour être député"

Serge Grouard était invité sur FRANCE BLEU ORLEANS ce vendredi. Il y a 20 ans, le 18 mars 2001, il était élu maire de la ville pour la première fois. Il revient sur ses souvenirs, ses réussites, ses échecs et ses regrets. Il évoque aussi ses projets pour Orléans et son avenir politique.

Il y a vingt ans quasiment jour pour jour, Serge Grouard était élu maire d'Orléans pour la première fois. Le dimanche 18 mars 2001, il remportait à la surprise générale les élections municipales contre le maire sortant PS Jean-Pierre Sueur. Il était alors âgé de 42 ans.

Vingt ans plus tard, Serge Grouard occupe toujours le poste. Il a été réélu en 2008, en 2014 (avant de laisser sa place un an plus tard à son premier adjoint Olivier Carré) puis en 2020. Le 28 juin dernier, il devient maire pour la quatrième fois consécutive, ce qui dans l'histoire de la ville d'Orléans ne s'est jamais vu.

Ce 18 mars 2001, c'était un moment un peu fou, il y avait du monde et beaucoup de joie.

Serge Grouard se souvient de sa première élection, ce 18 mars 2001. "J'avais voulu venir seul à la mairie parce que j'imaginais le désarroi de l'équipe sortante et ce qui m'avait marqué c'est que certains pleuraient et cela m'avait touché". Ce soir là, c'est Olivier Carré qui lui annonce les résultats. "Nous avons vécu quinze ans ensemble et comme je le raconte dans mon livre (sorti il y a trois ans) c'est lui qui m'annonce la victoire et à sa voix j'imagine que l'on a perdu. Mais non, il me dit tu es le prochain maire d'Orléans. Evidemment que ce sont des choses qui marquent, ce sont des années où nous avons travaillé ensemble".

Serge Grouard évoque aussi son désaccord avec son prédécesseur, "oui la page de l'année dernière (2020) a été pour moi difficile, et pas seulement avec Olivier, d'autres aussi avec qui on a bossé pour cette ville pendant des années et qui ont fait d'autres choix parfois avec leurs convictions et je les respecte, mais parfois j'aurais souhaité peut-être d'autres comportements, mais c'est le passé et ce n'est pas très grave".

Une image de la ville qui a changé

Au chapitre de ses succès, Serge Grouard revient sur la réhabilitation des quais de Loire, l'embellissement du centre-ancien avec la rénovation des façades, il salue les Orléanais qui l'ont suivi dans ce projet qui a conduit au changement d'image de la ville, perçue aujourd'hui comme plus accueillante et agréable à vivre. Le maire cite aussi la rénovation du quartier de La Source, où il se félicite d'avoir imposé des équipements et développer une résidentialisation.

Et puis Serge Grouard reconnait que le Festival de Loire qu'il a créé en 2003, est aujourd'hui une marque de fabrique de la ville (la dixième édition aura lieu en septembre prochain) "nous avons réconcilié les Orléanais avec ce fleuve qui s'inscrit dans notre passé, dans notre Histoire".

Orléans n'a rien à envier aujourd'hui à aucune ville.

Parmi les dossiers qui mettent des années à voir le jour, Serge Grouard évoque évidemment le déménagement d'une partie de l'université en centre-ville (prévu en 2025 sur l'ancien site porte madeleine) ou encore la question d'une faculté de médecine à Orléans. "Quand je vois la qualité de notre NHO (nouvel hopital de Source) et des équipes que nous avons, nous pouvons prétendre à être CHU (centre universitaire hospitalier)".

Concernant l'attractivité de la ville, le maire concède que "le fait d'avoir une ligne TGV serait un atout supplémentaire pour Orléans". Mais nous avons, ajoute-t-il, une excellente desserte autoroutière, et dans l'avenir il est possible d'imaginer d'autres moyens, d'autres dessertes et notamment aériennes".

Enfin sur son propre avenir, alors que beaucoup d'observateurs s'interrogent sur le fait de le voir chaque semaine s'exprimer dans les médias nationaux (ndlr/chaque mardi sur la chaîne d'info télé en continu, C News) Serge Grouard le dit : qu'on ne lui prête pas une quelconque nouvelle ambition nationale. Il ne se présentera aux prochaines législatives de 2022, il n'ambitionne pas de redevenir député.

"C'est tout vu, je n'en ai pas l'intention. Il y a un non-cumul des mandats, donc cela signifierait que j'abandonne le mandat de maire pour devenir député, il n'en est pas question. Sur des sujets comme la biodiversité, la ville décarbonée, la santé également qui est la principale préoccupation des Orléanais car nous manquons cruellement de médecins, sur tous ces enjeux très lourds pour la ville, j'entends bien dans la mesure de mes moyens, participer ici à la réponse à ces besoins".