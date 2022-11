"On va dans le mur" regrette le maire d'Orléans Serge Grouard, éliminé de la course à la présidence des LR

Les candidats à la présidence des Républicains avaient jusqu'à ce jeudi 15h pour déposer leur candidature. Le maire d'Orléans l'avait annoncé il y a quelques jours à France Bleu Orléans . Il n'a pas rassemblé suffisamment de parrainages de parlementaires pour briguer la présidence du parti. Il craint désormais pour l'avenir de son parti.

Les candidats à la présidence des Républicains avaient jusqu'à ce jeudi, 15 heures, pour déposer les parrainages nécessaires. C'est maintenant une certitude : vous ne serez pas de la partie, Serge Grouard ?

Non et je fais déjà un constat : j'ai certainement sous-évalué la difficulté d'obtenir les parrainages des parlementaires ( il en compte six sur les 10 nécessaires) et j'ai un regret : c'est que la ligne politique que j'ai défendue ne sera pas représentée au congrès du parti (les 3 et 4 décembre) et donc à la présidence.

Que pensez-vous des trois candidats qui restent : les députés Eric Ciotti et Aurélien Pradié et le sénateur Bruno Retailleau ?

Ils ont chacun leurs qualités. Mais ils sont tous sur la même ligne que je qualifierai d'opposition molle et qui, de mon point de vue, est inaudible du côté des Français. Ma crainte, c'est que le pays est dans une situation très dégradée et j'ai peur qu'une crise politique se rajoute à cela, faute de majorité à l'Assemblée. Et je ne voudrais pas que ma formation les Républicains porte la responsabilité d'un blocage et d'une crise politique.

"Aujourd'hui, on a une opposition molle qui n'aboutit à rien"

Est-ce que vous êtes amer ?

Non, pas du tout, ce n'est pas mon style. La vie politique est faite de victoires et de défaites. Lorsqu'on y est comme moi depuis des années, on accepte les règles.

Avez-vous le sentiment que certains vous ont barré la route pour que vous n'ayez pas vos parrainages ?

Je ne vais pas rentrer dans ces querelles là. Je pense qu'il y a un problème de statuts dans le parti. Il devrait y avoir un collège de parrainages plus large avec des élus locaux qui eux sont dans la réalité de ce que vivent les Français au quotidien.

Quelque soit le président élu à la tête des LR, vous craignez que votre parti finisse dans le mur ?

Je le crains malheureusement. Malgré nos défaites lourdes à la présidentielle et aux législatives, nous restons la clef de voûte puisque nous avons la majorité au Sénat et un groupe non négligeable à l'Assemblée. Et cette clé de voûte, elle pourrait être utile au pays par un pacte de gouvernement avec le président pour obtenir des choses urgentes pour le pays. Aujourd'hui, cette opposition que je qualifie de molle n'aboutit à rien et ne fait pas évoluer les choses.

"Je ne retourne pas ma veste et je reste pour le moment chez les LR"

Est-ce que cette non-candidature à la présidence des LR marque la fin de vos ambitions nationales ?

Je ne suis pas dans une logique d'ambition. Moi, j'essaie d'être utile. J'ai eu l'honneur d'être réélu par les Orléanais donc on a beaucoup de projets sur Orléans. Il y a la Métropole que nous essayons de remettre d'aplomb sur le plan financier avec l'ensemble des maires et ce n'est pas une mince affaire. Et puis, vous savez, j'ai dépassé les 60 ans et ce type d'ambitions est largement derrière moi. Par contre, d'être utile, d'apporter une expérience, c'est bien.

Envisagez-vous de quitter les Républicains ? Pourquoi pas pour Renaissance ?

J'ai adhéré aux Républicains il y a maintenant une quarantaine d'années après la victoire de François Mitterrand. Moi, je ne retourne pas la veste et je vais voir ce qui va se passer au Congrès et après on pourra aviser en fonction des choix qui seront faits.