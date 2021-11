Serge Grouard (LR) assure être devenu président d'Orléans Métropole "à contrecœur"

"Je n'en avais nullement l'intention" : Serge Grouard, élu président d'Orléans Métropole ce mercredi soir, après la démission du socialiste Christophe Chaillou le mois dernier (suite à sa mise en minorité lors d'un vote le 14 octobre), assure, dans une interview à France Bleu Orléans, qu'il prend cette nouvelle fonction "à contrecœur", lui qui avait expliqué, durant la campagne des municipales de 2020, son opposition au cumul maire d'Orléans / président d'Orléans Métropole.

Nous étions dans une situation de blocage"

"Depuis vingt ans que je suis élu, je n'ai jamais voulu présider l'intercommunalité. Maintenant, nous étions dans une situation de blocage. Chacun l'a constaté. Il fallait la résoudre vite. Il y a, qui plus est, des difficultés financières lourdes. Et ce [mercredi] soir, vous l'avez constaté comme moi, il n'y avait pas de candidat. Donc, que fait- on ? Pas de candidats et on continue dans la crise, dans le blocage. De mon point de vue, ce n'était pas possible. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souscrit à la proposition qui a été faite par Alain Touchard, le maire d'Ormes, qui a proposé ma candidature", assure le maire LR d'Orléans, réélu pour un quatrième mandat en 2020.

Ma priorité, rétablir les comptes"

Serge Grouard, qui pilotera un exécutif avec des élus de gauche et avec les élus de droite qui, jusque-là n'en faisaient pas partie (derrière le maire divers droite d'Olivet Matthieu Schlesinger, désormais président délégué d'Orléans Métropole), revient ensuite, dans l'interview accordée à France Bleu Orléans, sur la situation financière de la collectivité qu'il juge "grave". Esquivant au passage la question d'un éventuel passage de témoins durant l'année 2022 ("jusqu'à quand resterez-vous président de la Métropole ? Jusqu'à la fin en 2026 ?"), l'élu LR répond : "ma priorité là, c'est vraiment que qu'on rétablisse les comptes, mais avec tous les élus. Je ne peux pas le faire seul et je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas magicien, donc il faut que tous, nous travaillons dans le même sens".