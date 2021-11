Serge Grouard prend la présidence d'Orléans métropole

Le suspense n'a duré que le temps d'une suspension de séance. C'est bien Serge Grouard (LR) qui succède à Christophe Chaillou (PS) comme président d'Orléans métropole. Et Mathieu Schlesinger, le maire d'Olivet (DVD), entre dans l'exécutif en devenant 1er vice-président.

Un renversement d'alliance, 16 mois après

Le renversement d'alliance, amorcé lors du conseil métropolitain le 14 octobre, est donc acté. L'alliance de circonstance entre la droite orléanaise et la gauche métropolitaine permettant au maire de St Jean-de-la-Ruelle de s'emparer de la présidence en juillet 2020 a volé en éclat, en raison de désaccords sur le futur plan pluriannuel d'investissement et la question sous-jacente de la fiscalité locale.

Le tandem Grouard/Schlesinger, désormais aux commandes de la métropole, est plus conforme à la logique politique. Même s'il a un gros défaut : Serge Grouard renonce ainsi à l'une de ses promesses de campagne lors des municipales de 2020, celle de ne pas cumuler les fonctions de maire d'Orléans et de président d'Orléans car "on ne peut pas tout faire tout seul", disait-il à l'époque. Une promesse qui pourrait résonner aujourd'hui comme un argument de campagne face à son adversaire de l'époque (son prédécesseur Olivier Carré qui, lui, assumait de cumuler les 2 fonctions), et non pas une réelle conviction.

Passe d'armes avec l'ELLV Jean-Philippe Grand

C'est sans doute ce qui explique l'attaque en règle à laquelle s'est livré l'écologiste orléanais Jean-Philippe Grand : "Sans doute Serge Grouard fait-il son adage du principe, évoqué par Jacques Chirac, qui considère que les promesses n’engagent que ceux qui y croient." Et Jean-Philippe Grand de dénoncer "la vision guerrière de la politique" que porte selon lui Serge Grouard, "une vision passéiste faite de petits arrangements et de clientélisme."

Des "propos haineux" s'est insurgé Serge Grouard, qui a alors réclamé une suspension de séance et fait mine de s'interroger sur le maintien de sa candidature à la présidence d'Orléans métropole. A l'issue de la suspension de séance, Jean-Philippe Grand a refusé de retirer ses propos, pourtant déplorés à leur tour par plusieurs élus de droite, mais aussi de gauche. Fort de ce soutien, et "par esprit de responsabilité face aux finances dégradées de la métropole", Serge Grouard a donc maintenu sa candidature et a été élu par 47 voix (sur 89 élus, dont 36 qui n'ont pas pris part au vote).

La gauche reste dans l'exécutif

L'ensemble de l'exécutif avec les 20 vice-présidents a ensuite été installé, en respectant les équilibres géographiques et politiques, la gauche conservant 7 vice-présidences, comme précédemment. Ce qui fait à l'arrivée, peu de changements : 3 élus ne sont plus dans l'exécutif - Christophe Chaillou, Carole Canette pour des raisons de cumul (elle est aussi maire de Fleury et vice-président de la Région Centre-Val de Loire) et Bruno Cœur, le maire sans étiquette de Bou, lassé des épisodes précédents. Ils sont remplacés par Mathieu Schlesinger, Grégoire Chapuis et Florent Montillot.

La liste des vice-présidents :