Le maire d'Orléans Serge Grouard quitte (cette fois définitivement) le parti Les Républicains

Il avait espéré, quelque temps, en être le président national : Serge Grouard n'est aujourd'hui plus adhérent du parti Les Républicains. Dans une lettre adressée aux militants LR du Loiret, le maire d'Orléans annonce qu'il quitte sa formation politique, dont il occupait la présidence départementale depuis décembre 2020.

"La position du parti est devenue illisible"

"J'ai décidé de quitter les Républicains," écrit ainsi Serge Grouard, la raison est simple : alors que la France va mal, les Républicains n'ont plus aucune ligne politique et pas davantage de projet pour notre pays." Dans une allusion, sans doute, aux tractations actuelles entre les LR et la majorité présidentielle autour de la réforme des retraites, il reproche au mouvement gaulliste de "se perdre dans des petits jeux stériles dignes des pires heures de la IVème République."

"La position du parti est devenue totalement illisible pour les Français, présageant d'un effacement politique durable", dénonce-t-il, tout en affirmant qu'il est et reste gaulliste.

Cette démission n'est pas en soi une surprise. Serge Grouard avait tenté, l'an passé, d'être candidat à la présidence nationale des LR, mais il n'avait pas réussi à rassembler suffisamment de parrainages. Il défendait alors la ligne d'un "pacte de gouvernement clair et net avec Emmanuel Macron", autour de quatre urgences : "environnement et énergie" ; "sécurité et immigration" ; "santé et hôpital" ; "dettes et réforme de l'Etat". Constatant qu'il avait échoué à rassembler assez de soutiens dans son camp, Serge Grouard disait alors : "On va dans le mur" mais indiquait qu'il restait malgré tout dans le parti . Il a donc changé depuis d'avis.

Déjà "en retrait" en 2018, il était revenu un an plus tard

Toutefois, ce n'est pas la première fois que Serge Grouard est en froid avec parti LR. Il s'était déjà "mis en retrait" en 2018, en désaccord avec la ligne de Laurent Wauquiez, alors président de la formation gaulliste, qui "ne faisait rien sur l'urgence écologique", expliquait-il à cette époque. Serge Grouard avait refait surface opportunément en 2019, ce qui lui avait permis d'être investi pour les municipales en 2020, contre son successeur Olivier Carré à qui il a finalement ravi la mairie.

Le départ de Serge Grouard est un nouveau coup dur pour le parti Les Républicains, qui ne compte plus aucun député dans le Loiret depuis 2022, et qui n'a donc plus de président départemental. Surtout, c'est de nouveau un maire d'une ville de plus de 100.000 habitants qui quitte le mouvement, après déjà Christian Estrosi (Nice), Jean-Luc Moudenc (Toulouse) Arnaud Robinet (Reims) et Hubert Falco (Toulon), sans oublier que Gaël Perdriau (Saint-Etienne) a été exclu en raison d'une affaire de chantage présumé à la sex-tape.