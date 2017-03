Serge Klarsfeld s'inquiète de la montée du Front National lors d'une conférence à Clermont

A l'invitation de l'association culturelle israélite de Clermont, l'historien et défenseur de la cause juive, Serge Klarsfeld a donné une conférence à la maison des sciences. Auparavant, il a rencontré des étudiants à la synagogue, et s'est inquiété de la montée en puissance du Front National.

Avant de donner une conférence à la maison des sciences de l'homme à Clermont, Serge Klarsfeld a échangé ce jeudi avec une quarantaine d'étudiants en Lettres à la synagogue. Il a commencé par raconter son histoire, celle d'un petit garçon juif qui a échappé à la Gestapo alors que sa famille vivait à Nice pendant la seconde guerre mondiale. "Mon père avait construit un double fond dans un placard, et quand les allemands sont arrivés, il s'est rendu, mais ma mère, ma sœur et moi avons pu leur échapper". Il a ensuite évoqué sa fuite en Haute-Loire, où il restera caché, "car il y avait là un colonel qui ne se préoccupait pas de la question juive, c'est pourquoi nous sommes nombreux à avoir trouvé refuge dans ce département".

Inquiet de la montée en puissance du Front National

Serge Klarsfeld a ensuite parlé de sa rencontre et de son mariage avec Beate, une allemande, et puis de leur combat commun pour faire condamner les hauts responsables nazis, que sa femme et lui vont traquer jusqu'en Amérique du Sud. Un inlassable combat qui trouve maintenant un prolongement politique avant les prochaines élections en France. "Aujourd'hui, ce n'est plus l'histoire, mais la politique qui mérite un engagement intense, car la mémoire et l'histoire ne sont pas des barrages toujours efficaces contre la barbarie, et quand elle arrive il faut se lever, il est temps de le faire car nous sommes devant des élections importantes, et l'arrivée au pouvoir d'un parti d'extrême droite sera une catastrophe pour la France".

Serge Klarsfeld devant la synagogue à Clermont © Radio France - Jean-Pierre Morel

"La situation politique est préoccupante avec la faiblesse des candidats des partis traditionnels..." Serge Klarsfeld

Pour les étudiants qui composaient l'assemblée dans la petite synagogue, et captivés par l'histoire de Serge Klarsfeld, cet échange aura été riche d'enseignements, et pour certains, ce fut l'occasion d'une véritable prise de conscience. "Il est important que des gens comme lui puissent parler de la montée en flèche des extrémismes, notamment en France, ça doit nous faire réfléchir sur ce qui s'est passé" explique Sarah, étudiante en Hypokhâgne à Blaise Pascal.

Le passé, c'est aussi le 30ème anniversaire du procès de Klaus Barbie, condamné pour crime contre l'humanité grâce à l'abnégation des époux Klarsfeld. L’événement sera d'ailleurs commémoré le 11 mai prochain à Lyon.