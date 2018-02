Saint-Martin-d'Hères, France

"C'est un véritable plan social". Ce sont les mots de Serge Taboulot, invité de France Bleu mercredi matin. Le directeur du centre Météo France de Saint-Martin-d’Hères, près de Grenoble, a dénoncé "une hypocrisie dans cette affaire de la part de l'État" : "Ce n'est même pas franchement annoncé aux agences. Ce qui fait qu'il y a une hypocrisie totale sur cette affaire." Pour lui, trois des quatre agences alpines sont menacées par ce plan : Chambéry, Bourg-Saint-Maurice et Chamonix : "L'objectif, c'est que tout soit concentré à Grenoble." Au total, le gouvernement prévoit près de 500 suppressions de poste dans toute la France sur 3000 personnes d'ici quatre ans chez Météo France, soit un salarié sur six.

"L'économie est très dépendante de la Météo, encore plus dans les Alpes" — Serge Taboulot, directeur du centre Météo France de Saint-Martin-d’Hères

Serge Taboulot trouve paradoxal de supprimer des postes. Et cela pour deux raisons principales. La première pour une question de sécurité : "Il doit y avoir des experts assez nombreux sur le terrain. Ils font un travail indispensable quand on voit notamment les récentes vigilances avalanches de cet hiver avec même la première vigilance rouge en Savoie. Sans la présence de ces experts, il n'aurait pas été possible de conseiller les autorités locales."

La deuxième concerne l'économie : "Toute l'économie est dépendante de la météo. Et on estime d'ailleurs que dans le monde entier, quand un euro est investi dans les services météorologiques, la société dans son ensemble en bénéficie de huit en retour. Par exemple, comment le tourisme de montagne ferait-il sans prévisions météorologiques?"

"Le service public est le meilleur garant de l'indépendance dans l'analyse météorologique" — Serge Taboulot, directeur du centre Météo France de Saint-Martin-d’Hères

- creative Commons - Chabe01

Le directeur regrette la diminution en vue des moyens de Météo France. Il estime que cela met "en danger l'indépendance dans l'analyse météorologique dit-il. Nous sommes fonctionnaires. Nous n'avons donc aucun intérêt à sous-estimer ou à sur-estimer un événement météo. Avec ce perte de moyens, on peut craindre d'éventuelles pressions économiques, notamment vis-à-vis du tourisme de montagne."

L'émergence de sites fournissant des prévisions météorologiques gratuites met également en difficulté Météo France. Face à cette situation, Serge Taboulot demande à l'État de dire que "le rôle de service public (fourni par Météo France) soit réaffirmé clairement."