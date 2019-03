Municipales 2020 : à Pithiviers, Philippe Nolland hésite à passer la main

Elu en 2014, le maire (ex LR) de Pithiviers Philippe Nolland annoncera en décembre s'il se représente ou s'il passe la main à son adjoint à l'urbanisme Anthony Brosse, adhérent LREM. L'opposition se prépare aussi et pourrait prendre la forme de regroupements inédits pour les municipales.

Pithiviers, France

Philippe Nolland sera-t-il candidat à un deuxième mandat ? "Ma décision n'est pas prise et elle sera annoncée en décembre, pas avant", indique le maire de Pithiviers. Tout dépendra de son envie personnelle de poursuivre ou non l'expérience, alors qu'il aura 69 ans en 2020. Mais s'il n'y va pas, il transmettra son flambeau à Anthony Brosse, actuel adjoint à l'Urbanisme : "Il faut pouvoir passer la main à des gens compétents et loyaux, en l'occurrence, j'ai ça en magasin, si nécessaire..."

Un éventuel passage de témoin qui permettrait aussi de boucler la boucle d'un point de vue politique : en 2014, Philippe Nolland était membre de l'UMP, mais a appelé à voter Emmanuel Macron au 1er tour de l'élection présidentielle 2017 ; Anthony Brosse, lui, a adhéré au mouvement En marche ! dès janvier 2017. "J'ai toujours été un homme de centre droit, et lorsque je faisais partie de l'UMP, c'était pour Alain Juppé. Ce n'est pas moi qui ai évolué, c'est le paysage politique qui a évolué", insiste Philippe Nolland.

Maxime Buizard rêve d'une grande coalition

Ironie de l'histoire : Maxime Buizard, l'un des plus fervents opposants à Philippe Nolland, veut faire travailler la droite et la gauche ensemble pour constituer une liste alternative à l'équipe sortante. Toujours membre du parti Les Républicains et suppléant de la députée LR du Loiret Marianne Dubois, Maxime Buizard a quitté le groupe majoritaire en septembre 2016, dénonçant les méthodes du maire : des décisions prises tout seul et non pas en équipe, des attitudes clivantes. "Son attitude lors de la fermeture de la maternité à Pithiviers en juin 2016 a pour moi était un vrai élément déclencheur : non seulement, il a entériné cette fermeture sans se battre mais il a fait preuve de dédain et de mépris envers ceux qui se mobilisaient", explique Maxime Buizard.

Maxime Buizard ne sera peut-être pas tête de liste en 2020, mais il veut participer à une nouvelle aventure collective. Il anime depuis 6 mois un groupe d'une quinzaine de personnes, "de droite ou de gauche", "y compris des élus actuels", "il y a même 2 Gilets Jaunes qui avaient manifesté sur le rond-point d'Escrennes". Une démarche inédite, souligne-t-il : "Ce n'est pas traditionnel à Pithiviers que de se rassembler au-delà des clivages partisans, mais c'est une nécessité aujourd'hui. Parce que les problématiques qui se posent à Pithiviers, et les solutions qu'on peut y apporter, ne sont pas de gauche ou de droite, mais relèvent du bon sens."

Le RN espère être présent en 2020

Une démarche d'ouverture qui laisse toutefois un peu sceptique le conseiller municipal socialiste Thierry Stromboni. "Je suis sceptique, abonde-t-il, parce qu'une politique, même municipale, ne relève pas uniquement du bon sens... Ce qui est important, c'est une vraie cohérence d'équipe avec des principes politiques pour la gestion de la ville, dans le domaine de l'urbanisme, du social, de la santé, du développement économique, il y a forcément des priorités qui ne sont pas les mêmes. Maxime Buizard est quelqu'un de très estimable, mais il ne représente pas du tout la même façon de voir la gestion de la ville. Il sera donc nécessaire qu'il y ait une liste cohérente, avec des gens, non pas engagés à gauche, mais sensibles aux idées progressistes, pour garantir une espèce d'unité de projet", conclut Thierry Stromboni.

Quant au Rassemblement national, il a fait de Pithiviers l'une de ses priorités pour les municipales de 2020 dans le Loiret, souhaitant faire fructifier les 23% de Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle. Reste à trouver 29 noms, dont une tête de liste : "On y travaille, et c'est bien parti", affirme Ludovic Marchetti, secrétaire départemental du Rassemblement National, sans vouloir en dire plus. Ce serait en soi un événement puisqu'il faut remonter à 1995 pour trouver trace d'une liste Front National (ancien nom du RN) aux élections municipales de Pithiviers.

