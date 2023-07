Session sur l’autonomie de la Corse : la quête d'une convergence au bout de la nuit

La première journée de session extraordinaire de l’assemblée de Corse a été suspendue peu après 22 heures ce mardi avant que les groupes nationalistes, élargis à Pierre Ghionga, ne se réunissent jusqu’à 0h45 pour travailler à la rédaction d’un texte convergent. Une volonté d'union qui, si elle aboutit, doit permettre la présentation de deux textes dans l'hémicycle ce mercredi, au lieu des six initialement annoncés.

Cette session dédiée à l’avenir institutionnel de l’île s’était ouverte par la présentation de six textes (celui de la majorité siméoniste, d’Un Soffiu Novu, d’Avanzemu, de Core in Fronte, de Josepha Giacometti et de Pierre Ghionga). Elle est finalement proche de se clore par une union élargie entre la majorité, les groupes nationalistes et Pierre Ghionga.

De six à deux textes ?

Sans pleinement s'avancer sur l'issue de cette session extraordinaire, le président de l'exécutif de Corse a réaffirmé sa volonté de parvenir à une "convergence la plus large possible" ayant toutefois "pris acte que le groupe Un Soffiu Novu est sur une position très en retrait".

C'est donc sans l'opposition de droite que la dernière réunion a eu lieu. Après trois heures de discussions, la voix de Paul-Felix Benedetti pour Core in Fronte fut la plus confiante, s'avançant sur "l'aboutissement de certitudes" permettant "d'aboutir à un texte générateur d'espoir et porteur d'une solution politique forte, à la hauteur des enjeux".

Mais c'est le visage bien plus fermé que la non-inscrite Josepha Giacometti-Piredda a quitté la salle, affirmant que les discussions étaient "toujours en cours" et qu'elle attendait "le texte définitif" étant, "à cette heure, toujours sur la position donnée tout au long de la journée".

Restent également des débats que d'aucuns qualifient de "stériles discussions de sémantique" sur le choix du terme "autodétermination" ou "dévolution" dans le rapport final. C'est cette fois entre la majorité siméoniste et Avanzemu que la discussion se joue.