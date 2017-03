Olivier Sivebaek, membre du FN Jeunesse en Haute-Vienne : "Seule Marine Le Pen remet assez en cause le jeu politique"

Olivier Sivebaek, membre du FN jeunes en Haute-Vienne, estime qu'Emmanuel Macron est une "bulle médiatique", que François Fillon sera au second tour, et que la justice est "instrumentalisée" lorsqu'elle enquête sur le FN en pleine campagne. Le militant était l'invité de France Bleu Limousin ce mardi

Comment se passe la campagne sur le terrain pour le FN ? Les affaires judiciaires pèsent-elles ? Emmanuel Macron est-il un concurrent sérieux ? Ces questions, nous les avons posées ce mardi à 8h20 à Olivier Sivebaek, membre du FN jeunesse en Haute-Vienne.

Même pas peur d'une sortie de l'Euro

Alors que de nombreux économistes jugent dangereuses les propositions du FN, le jeune militant affiche son désaccord avec leurs analyses, estimant que "le libéralisme a détruit notre industrie". Même chose sur l'Europe : "depuis 1972, on nous sort qu'on va changer l'Europe. C'était le PS qui l'avait dit à l'époque, et aujourd'hui, on voit toujours plus de libéralisation, de précarité". Et le Brexit ne l'effraie pas, car la dévaluation de la Livre Sterling "a boosté leurs exportations", explique Olivier Sivebaek."

La justice "instrumentalisée"...

Concernant le rapport de forces pour la présidentielle, le jeune militant mise plutôt sur la présence de François Fillon au second tour face à Marine Le Pen. "Macron, c'est le candidat du vide", résume-t-il, "une bulle médiatique, dont on voit dans les sondages que les électeurs sont peu sûrs de leur vote". Et d'ajouter que "seule Marine Le Pen remet suffisamment en cause le jeu politique". Une candidate qui ne baisse pas dans les intentions de vote, malgré les affaires judiciaires. "Je n'en entends pas parler sur le terrain. Les gens s'intéressent plutôt au chômage, à la radicalisation islamique", et de dénoncer un complot : "je pense que la justice peut être instrumentalisée".