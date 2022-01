Seule Valérie Pécresse peut sortir le pays du chaos selon Julien Plantier

Julien Plantier, animateur du comité de soutien gardois à Valérie Pécresse invité de France Bleu Gard Lozère.

Julien Plantier, premier-adjoint au maire de Nîmes, a présenté samedi 15 janvier le comité de soutien gardois à Valérie Pécresse, la candidate du parti "Les Républicains" à l'élection présidentielle.

Du maire de Nîmes Jean Paul Fournier, (président du comité de soutien) à celui d'Alés Max Roustan, ils sont une quarantaine d'élus à avoir répondu présents, tout comme les présidents de Nîmes Métropole et d'Alés Agglo Franck Proust et Christophe Rivenq et de nombreux élus de petites communes.

_Emmanuel Macron n'a pas protégé les français, il faut remettre de l'ordre dans le pays_. Julien Plantier

Pour Julien Plantier "Il y a une vrai volonté des Républicains, et au delà de la droite et du centre, à être unis derrière Valérie Pécresse".

Selon le premier adjoint au maire de Nîmes : " La France est à un tournant et il faut absolument réussir ce virage pour que l'on puisse revenir au pouvoir au terme d'un quinquennat Macron dont le bilan est alarmant. Le président Macron n'est plus en capacité de gouverner le pays, et Valérie Pécresse est la seule à présenter une alternative crédible".