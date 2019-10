Seulement 13% de femmes parmi les maires des Pyrénées-Atlantiques

À cinq mois des élections municipales, on se demande qui sont vraiment nos maires. Homme ou femme? Jeune ou vieux? Actif ou retraité? L'Audap, l'agence d'urbanisme Atlantiques et Pyrénées s'est penchée sur la question.

Pyrénées-Atlantiques, France

Il suffit d'avoir assisté à une réunion publique pour le constater : la grande majorité des élus sont des hommes, et pas tous jeunes. Mais passé cette impression, qu'en est-il réellement? L'Audap, l'agence d'urbanisme Atlantiques et Pyrénées s'est penchée sur la question. Et il y a encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes. Vingt ans après les premières lois sur la parité aux élections, on est loin du 50/50 dans les Pyrénées-Atlantiques.

Car si 38% des élus municipaux sont des femmes dans les Pyrénées-Atlantiques (contre 40% en France métropolitaine), elles ne sont que 13% à être maire dans les Pyrénées-Atlantiques, contre 17% en moyenne en France. Et aucune dans les grosses communes du Béarn, celles de plus de 10 000 habitants : Pau, Billère, Lons, Orthez et Oloron-Sainte-Marie, toutes dirigées par des hommes. D'ailleurs, quand elles gèrent une commune, c'est plutôt un village : plus de 8 femmes sur 10 administrent une mairie de moins de 1000 habitants.

Dans le détail, c'est dans le Nord-Est-Béarn qu'on les retrouve le plus : elles sont 13 à avoir été élues maires, suivi par le Haut-Béarn, avec 11 femmes maires, alors qu'il n'y en a aucune en pays de Nay.

Martine, 58 ans, maire d'un village de moins de 1000 habitants

L'étude permet aussi de dresser un profil type de madame le maire dans les Pyrénées-Atlantiques : elle s'appelle Martine, a 58 ans, et est employée dans le secteur privé. Quant à Monsieur le maire, il se prénomme Michel, il a 61 ans, et exerce la profession d'agriculteur. Tout cela va bien sûr changer lors des prochaines élections, en mars. Beaucoup de maires disent vouloir passer la main, ce qui va certainement permettre de baisser la moyenne d'âge. Et donc, peut-être, de féminiser la fonction.