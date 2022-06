Législatives 2022 : "On a continué à privilégier une campagne de terrain", la candidate RN Séverine Werbrouck

La candidate RN dans la 5e circonscription de Charente-Maritime est qualifiée pour le second tour et se livrera à un duel avec Christophe Plassard (Horizons). Exit donc le député LR sortant Didier Quentin. Séverine Werbrouck était invitée de France Bleu La Rochelle.

C'est la grosse surprise de ce premier tour des élections législatives en Charente-Maritime. Le député LR sortant de la 5ème circonscription, Didier Quentin, qui briguait un 6ème mandat, est éliminé, dès le premier tour. Il arrive en 4ème position avec 17,59% des voix.

Cette circonscription du sud du département est la seule en Charente-Maritime dans laquelle le RN arrive en tête. Séverine Werbrouck totalise 25.76% des suffrages et devance le candidat de la majorité présidentielle Christophe Plassard (Horizons, le parti d'Edouard Philippe) qui rassemble 23.83% des voix.

Comme pour la présidentielle, on a continué à privilégier une campagne de terrain

C'est donc une première. Le Rassemblement National est même qualifié dans trois circonscriptions de Charente-Maritime. Aucun candidat de l'ex-FN RN n'était présent au second tour en 2017. Séverine Werbrouck était invitée de France Bleu La Rochelle.

Comment avez vous réussi à faire un tel score, ce qui n'est pas forcément le cas de vos collègues ailleurs en France ?

Déjà les scores en général sont plutôt bons quand même au niveau national. Nous, en Charente-Maritime, comme pour la présidentielle, on a continué à privilégier une campagne de terrain. On est allés à la rencontre directement des électeurs, de la population. On est allés leur expliquer pourquoi il fallait se déplacer, voter et élire des députés, à quoi servaient des députés Rassemblement national. Pour s'opposer vraiment au gouvernement de Macron durant les cinq prochaines années

Vous frôlez les 26% des voix au premier tour. Où irez-vous chercher les électeurs qui vous manquent pour être élue ?

Je remercie déjà les électeurs qui se sont déplacés et qui nous ont donné leur voix le dimanche. Je les invite vraiment à renouveler leur vote dimanche prochain pour concrétiser l'essai. Et je m'adresse aussi à tous les abstentionnistes parce que souvent on s'aperçoit que les Français n'y croient plus. Et nous, justement, le Rassemblement national, nous sommes le parti qui y croit encore. Et pour leur montrer qu'avec les scores qu'on fait, tout est encore possible. Il est encore possible de vous faire entendre. Donc, je m'adresse à tous ceux qui ont baissé les bras et qui n'ont pas été votés par découragement et par dépit. Dimanche, allez voter et vous gagnerez.

Pas de qualifié, mais des scores plus importants, autant sur La Rochelle que chez Rochefort

Et en Charente-Maritime, le RN ne sera pas présent dans les première et deuxième circonscriptions au second tour. En tant que patronne départementale du RN, est-ce que vous leur donnez une consigne à ces électeurs ?

Non, on ne donne pas de consigne de vote particulièrement. Mais je tiens à noter que sur les première et la deuxième circonscriptions, même si mes collègues n'ont pas été qualifiés pour le second tour, ils ont aussi enregistré des scores beaucoup plus importants avec un nombre de voix très important. Autant sur La Rochelle que chez Rochefort.

Le RN pourrait de nouveau avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ?

C'est ce que je souhaite vraiment de tout cœur qu'il y ait un maximum de députés patriotes qui soient envoyés à l'Assemblée nationale pour justement donner la possibilité aux électeurs de nos territoires de s'exprimer et ne pas laisser les pleins pouvoirs au gouvernement Macron durant les cinq prochaines années.

Dès aujourd'hui, vous allez retourner sur le terrain. Vous tenez une imprimerie sur l'île d'Oléron, vous avez déjà commencé à imprimer vos nouvelles professions de foi ?

Moi, personnellement, non. J'ai donné toutes les instructions à 2 heures ce matin. Là, les machines sont en route. Je gère effectivement sept candidats sur l'ensemble du Poitou-Charentes. Déjà le programme cet après-midi, ça va être le dépôt de candidatures, passage obligatoire en préfecture. Et après dès demain (mardi) effectivement, retour sur le terrain.