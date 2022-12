"Si Éric Ciotti est élu, ce sera l'occasion de quitter LR" annonce le président du département de l'Yonne

Le président Les Républicains du Conseil départemental de l'Yonne, Patrick Gendraud, ne sait même pas encore pour qui voter au premier tour de l'élection pour la présidence du parti Les Républicains, qui se tient ce week-end des 3 et 4 décembre. Les plus de 90.000 adhérents du parti sont invités à choisir entre trois candidats : le député des Alpes Maritimes Eric Ciotti, le chef des Républicains au Sénat Bruno Retailleau et le député du Lot Aurélien Pradié. Mais Patrick Gendraud est sûr d'une chose : "Si Eric Ciotti est élu, ce sera certainement l'occasion pour moi de quitter le parti Les Républicains."

"Éric Ciotti est pour moi trop à droite"

Le député des Alpes Maritimes fait figure de favori. Mais il est aussi très critiqué en interne pour sa campagne jugé très à droite. "Eric Ciotti est pour moi trop à droite, ça ne me convient pas, confie Patrick Gendraud au micro de France Bleu Auxerre*. Vous le savez moi je suis un Chiracien, Chirac a toujours combattu les thèmes du rassemblement national et aujourd'hui les discours vont dans le sens du vent, je ne me retrouve plus dans ce mouvement."*

Le secrétaire général adjoint de Républicains dans l'Yonne, Charles d'Astorg, soutient au contraire publiquement Eric Ciotti. Il répond à Patrick Gendraud : "c'est son choix, je dis simplement à ces élus qu'ils ont été élus grâce aux Républicains et ça je pense qu'ils l'oublient."