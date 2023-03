"Si le centre de formation des Chamois Niortais ferme, la mairie aura sa part de responsabilité"

S'il y a bien un sujet qui suscite parfois des tensions dans les couloirs de la mairie de Niort, c'est bien celui des Chamois Niortais. Au lendemain de la nouvelle prise de parole du directeur général du club, Mikaël Hanouna, le maire Jérôme Baloge préfère ne pas répondre. Son service communication se contente de nous renvoyer à sa brève intervention hier soir lors du conseil municipal.

Une intervention au cours de laquelle l'édile a confirmé et justifié la suspension de la subvention de 200.000 euros que la collectivité était censée verser à l'association Chamois Niortais en 2022. Décision prise car la société anonyme sportive professionnelle "avait interféré dans le fonctionnement, ça ne me semblait pas en règle, et on avait suspendu le financement public".

"On devrait être plus informé de ce qui se passe" un élu de l'opposition municipale

Pas de nouvelle prise de parole donc. Encore moins l'intention de répondre aux questions des journalistes pour le moment. Un silence et une attitude qui interpellent dans les rangs de l'opposition municipale. Yann Jezequel, du groupe "Solidaires par nature", regrette le manque de communication de la majorité sur un sujet aussi important : "On savait qu'il y avait des problèmes mais uniquement grâce à la presse. La majorité municipale, la transmission des informations, ce n'est pas forcément son point fort. C'est problématique. On devrait être plus informé de ce qui se passe. Si le centre de formation ferme, la mairie aura sa part de responsabilité".

Le conseiller municipal demande des actions : "Maintenant, il faut que ça s'arrange vite, que les deux parties se mettent autour d'une table pour pérenniser rapidement l'avenir du club. C'est un dossier qui traîne depuis tellement longtemps, on est quand même éberlué. La deadline pour l'homologation du stade, c'est dans un mois et on est encore dans le flou. C'est hallucinant. Il y a des joueurs, des salariés en jeu. C'est assez incroyable comme situation".

"Deux camps qui s'affrontent et des perdants : les supporters et les habitants" Nathalie Lanzi, conseillère régionale

Même son de cloche du côté de la Niortaise Nathalie Lanzi, élue déléguée à la jeunesse au conseil régionale de Nouvelle-Aquitaine : "Qu'est-ce qu'on cherche exactement ? On cherche la fin d'un club, à ce qu'il se délocalise ? On voit une mairie qui attend que ça passe, c'est une stratégie. A quoi joue Jérôme Baloge, quel est son but ? Montrer que les dirigeants du club ne font pas le job ? Montrer sa désapprobation ? Je ne l'entends pas prendre la parole. On a beaucoup de conférences de presse de la famille Hanouna, mais on n'en a pas de la mairie. C'est regrettable. On aimerait une prise de position claire, que M. Baloge parle aux Niortais. Les Chamois, ça fait partie de l'ADN de la population locale. Et attention : on voit deux camps qui s'affrontent mais à l'arrivée, qui sera le grand perdant de ce combat ? Ce sont les supporters et les habitants."

Toujours en conseil municipal, le maire de Niort Jérôme Baloge a eu aussi cette sortie sans ambiguïté : "Si quelqu’un doit partir, ce n’est pas un joueur, pas une équipe, pas l’association. Ça se joue à un autre niveau, et la question a été posée à qui de droit…" Alors que beaucoup de questions importantes restent sans réponse (le club peut-il continuer à jouer à René-Gaillard sans avoir signé la nouvelle convention d'occupation du stade ? La collectivité doit-elle réellement pour 110.000 euros de sponsoring comme l'affirme la direction des Chamois ? Pourquoi le bail du centre d'entraînement avenue de la Rochelle n'a-t-il jamais été attribué ?), une seule certitude se dégage au milieu de ce jeu de poker menteur : les prochaines semaines seront cruciales pour l'avenir des Chamois Niortais, bien au-delà de la situation sportive.