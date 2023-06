Réforme des retraites : "Si on va au vote, on peut gagner" clame la députée Liot de l'Ariège, Martine Froger

Martine Froger, députée socialiste de la première circonscription de l'Ariège s'attend ce mardi à "une grande journée de mobilisation pour contester une réforme injuste. L'appel de l'intersyndical est pour les députés un soutien en amont de la présentation de la proposition de loi". Le groupe centriste Libertés, indépendants, Outre-mer et territoires (Liot), auquel appartient Martine Froger a déposé une proposition de loi pour tenter d’obtenir l'abrogation de la réforme des retraites, mais le texte a été vidé de sa substance.

L'article principal, visant à revenir à un âge légal de départ à la retraite à 62 ans, a été supprimé par la commission des affaires sociales. Le groupe Liot veut réintroduire l'article via un amendement. La présidente de l'Assemblée nationale doit se prononcer ce jeudi 8 juin pour ou contre l'examen de l'article de cette proposition de loi. Elle a déjà indiqué qu'elle pourrait le retoquer, le considérant comme "anticonstitutionnel".

Pour cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Martine Froger espère "qu'il y aura au moins autant de manifestants que lors du 1er mai, en Ariège où on avait dénombre 15.000 personnes. Tout le monde n'a pas les moyens de participer à toutes les manifestations, mais on sent la solidarité nationale. Même si le texte de la réforme a été promulgué, il faut continuer la bataille jusqu'au 8 juin au moins pour laisser la représentation nationale s'exprimer. Cette loi est arrivée avec un 49.3 et un vote bloqué au sénat, c'est un véritable déni de démocratie et les Français en tireront les conséquences."

Les deux premiers décrets d'application de la réforme des retraites ont été publiés ce dimanche au journal officiel.

La présidente de l'Assemblée nationale n’exclut pas d’activer l’article 40 de la Constitution pour éviter tout nouvel amendement. L'article 40 dispose que "les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique".

"Si on va au vote, et c'est bien là la crainte du gouvernement, on peut gagner" conclut Martine Froger.

