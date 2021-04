Siège du Parlement européen à Strasbourg : treize parlementaires alsaciens écrivent à Emmanuel Macron

Les treize parlementaires alsaciens Les Républicains adressent un courrier à Emmanuel Macron. Ils demandent au chef de l'Etat "prendre ses responsabilités et de mener une action forte, auprès du Président [du Parlement européen] David Sassoli, une action, non seulement pour un retour immédiat des sessions, mais surtout en faveur d'un réel renforcement du siège, pour regagner en contenu". La dernière session plénière à Strasbourg a eu lieu en février 2020, en raison de la pandémie de Covid-19.

L'installation permanente de fonctionnaires du Parlement européen à Strasbourg

"Depuis plus d'un an, le Parlement européen ne s'est pas réuni en son siège, à Strasbourg. Cette absence prolongée est aujourd'hui incompréhensible pour les Français attachés à cette institution", écrivent les sept députés, les cinq sénateurs et l'eurodéputée Anne Sander. Tous réclament "l'installation à Strasbourg, en permanence et de manière définitive, d'une partie du personnel du Parlement européen, celui nécessaire à la plénière ainsi que les fonctions relatives à la communication et à la diplomatie". Ils souhaitent également que soient localisés dans la capitale alsacienne plusieurs services (droits de l'Homme, observation électorale, prix Sakharov pour la liberté de l'esprit...) et qu'elle accueille davantage de réunions.

Mercredi matin lors d'une intervention en visio devant l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, David Sassoli à rappeler son engagement pour Strasbourg : "Revenir à Strasbourg, c'est essentiel : nous avons le souhait de revenir dans la ville qui est la nôtre".

