Siège du Parlement européen : nouvelle offensive contre Strasbourg

Les partisans d'un regroupement des institutions européennes à Bruxelles montent de nouveau au front. Ce mercredi, ils vont proposer que Strasbourg accueille l'Agence européenne du médicament plutôt que les sessions du Parlement européen.

Les pro-Bruxelles reviennent à la charge. Ce mercredi après-midi dans l'hémicycle strasbourgeois, ils vont proposer une compensation à Strasbourg en échange de la fin des sessions du Parlement européen dans la capitale alsacienne. Ils invoquent notamment le montant de la facture des navettes entre les deux villes, entre 2 et 300 millions d'euros par an.

Ces eurodéputés proposent d'abord l'installation à Strasbourg de l'agence européenne du médicament. Elle est basée à Londres pour l'instant et devra être rapatriée sur le continent quand la Grande-Bretagne sera effectivement sortie de l'Union européenne. Pour l'instant, le gouvernement français soutient la candidature de Lille dans ce dossier.

Il faut fournir à la France une compensation digne" - Philippe Lamberts, vice-président des Verts au Parlement européen

"Le Brexit crée une opportunité de résoudre peut-être, la question du siège unique du Parlement européen" assure le vice-président des Verts au Parlement, le Belge Philippe Lamberts. "Il est évident qu'il faut fournir à la France une compensation digne qui lui permette de faire la concession, symboliquement très importante, de laisser le siège du parlement à Bruxelles. Ce serait bête de rater l'occasion d'en débattre."

Seconde proposition des anti-Strasbourg, le déménagement de Bruges à Strasbourg du collège d'Europe, un établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation aux matières liées aux affaires européennes. Les pro-Bruxelles y voient même une chance pour Strasbourg de se voir bombardée, grâce à son université et à l'ENA, capitale académique de l'Europe.

Le siège du parlement européen à Strasbourg est protégé par les traités

Ces eurodéputés n'imaginent plus qu'une session par an à Strasbourg, pour le symbole. Ces propositions seront discutées mercredi 5 juillet lors d'un débat qui s'annonce houleux.

Les élus de droite français sont vent debout contre ce projet. "Le siège est d'abord protégé par les traités, ce n'est pas la compétence du Parlement européen de décider de son siège", martèle Anne Sander, eurodéputé française du groupe PPE. "Je dis à tous ces eurodéputés : allez voir vos chefs d'Etat et de gouvernement, je suis sûre qu'ils ne voudront jamais rouvrir le débat. Et je suis choquée que l'on perde du temps sur un sujet comme celui-ci vu le programme de travail que nous avons sur des sujets beaucoup, beaucoup plus importants pour nos concitoyens" .