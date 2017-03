Simeoni-Talamoni : Je t’aime… moi non plus

Statut de résident, questionnaire sur la diversité, visite privée « quasi officielle » de Jean-Guy Talamoni au Vatican… Depuis la victoire de 2015, les cailloux s’accumulent dans la chaussure de la majorité territoriale. La famille nationaliste est-elle toujours aussi unie ? Pas si sûr...

En apparence l'union est toujours de mise, mais on le sait les apparences sont parfois trompeuses. En fait, les tensions au sein de la majorité ont presque toujours existé. Il n'aura fallu en effet attendre que quelques jours après l'élection de décembre 2015 pour qu'en coulisse les premiers grincements de dents se fassent sentir.

18 janvier 2016, les deux présidents ont rendez-vous à Paris avec Manuel Valls, alors Premier ministre. Le matin même, Jean-Guy Talamoni évoque le fameux « pays ami ». L'expression fait le buzz, les médias nationaux s'arrachent le président de l'assemblée, qu'ils présentent comme celui de la région.... et la rencontre avec le chef du gouvernement passe pour au second plan.Au fil des mois, le président de l'assemblée endosse un véritable rôle politique comme aucun de ses prédécesseurs auparavant. Il gère des dossiers, met en place des projets, organise des conférences de presse... Les deux présidents s'affichent plus unis que jamais, mais certaines initiatives prises par Jean-Guy Talamoni, ou Corsica Libera, irritent surtout quand Gilles Simeoni les découvrent dans la presse. Ce sera le cas pour le statut de résident, et l'avertissement adressé par les indépendantistes aux futurs acheteurs, menace d'expropriation à l’appui. Malaise du côté de l'Exécutif, mais la vitrine reste à l'union. Puis survient la fameuse polémique du questionnaire sur la diversité. Nouvelle découverte médiatique pour Gilles Simeoni, l'embarras est palpable, l'agacement aussi.

La tenue des élections territoriales à la fin de l’année n'est sans doute pas étrangère à ces tensions.

Avec une mandature très courte, à peine deux ans, on peut presque dire que la campagne ne s'est jamais vraiment arrêtée, en tous cas pour Jean- Guy Talamoni, qui est un fin communicant. Le leader indépendantiste n'a en effet jamais cessé d'asseoir sa présence dans le paysage politique, d'imprimer sa marque au sein de la CTC, avec par exemple la création de l'assemblée des jeunes. La famille nationaliste, on le sait, ne partira pas unie lors des élections de décembre. Et du côté de Gilles Simeoni, ce n'est plus un secret, on n'écarte pas la possibilité d’une ouverture à des personnalité comme Jean-Charles Orsucci. Les scores du premier tour seront donc capitaux pour les alliances au second. D'ici-là, chacun poursuit son chemin : aujourd'hui à Ajaccio avec Jean-Michel Baylet pour Gilles Simeoni ; hier à Rome avec le pape François pour Jean-Guy Talamoni.

