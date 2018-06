Bionville-sur-Nied, France

Depuis ce vendredi, des milliers de personnes se recueillent sur le cercueil de Simone Veil au mémorial de la Shoah à Paris. Ce dimanche, cette figure de la vie politique française décédée l'an dernier, entre au Panthéon. Elle reposera aux côtés de son mari Antoine Veil, près du caveau de Jean Moulin. Il s'agit de la cinquième femme à entrer dans ce monument mythique.

On le sait : Simone Veil (de son nom de jeune fille Jacob) et son mari Antoine ont chacun des origines lorraines. Mais, après un an de recherches, un petit groupe de passionnés de généalogie en Moselle ont fait une découverte : le couple a également des origines communes !

Jean-Luc Renaud et ses collègues ont commencé leurs recherches il y a un an, suite au décès de Simone Veil. © Radio France - Lucas Valdenaire

"L'arrière-grand-père de Simone Veil est originaire de Bionville-sur-Nied (en Moselle-Est), explique Jean-Luc Renaud du cercle de généalogie du pays messin. Et son mari Antoine est né à Blâmont (Meurthe-et-Moselle), comme sa mère. Ses ancêtres sont de Vic-sur-Seille. L'idée, en discutant avec les collègues, a été de dire : si ça se trouve, il a peut-être des ancêtres à Metz. On a creusé et on s'est retrouvé avec toute la communauté juive de Metz. Mais aussi, deux cousinages entre Simone Veil et son mari !"

"Simone Veil entre au Panthéon avec son mari mais aussi son cousin ! Ils ont des ancêtres communs !"

"Ce n'est pas une femme du sud avec un gars du nord qui se sont épousés et qui n'ont aucun lien entre eux, poursuit Jean-Luc Renaud. Ils sont de la communauté juive de Metz et c'est là qu'ils ont des ancêtres communs."

A ECOUTER - Le témoignage de Jean-Luc Renaud, après un an de recherches généalogiques Copier

Jean-Luc Renaud s'est associé avec trois autres personnes passionnées pour explorer les arbres généalogiques du couple. Les recherches ont duré un an. Grâce aux archives municipales et départementales de Moselle, "on a retrouvé les actes de baptême, de mariage, de sépultures, raconte Jean-Luc Renaud. Dans Geneastar, (NDLR : site Internet dédié à la généalogie), vous avez Antoine Veil d'un côté, Simone Jacob de l'autre, mais il n'y a pas de lien. Nous, nous avons fait le lien."

"Avec l'histoire du Panthéon, ça a été bingo : il fallait qu'on explique ça aux gens !"

Pour retrouver trace de ces liens de parenté communs, il faut remonter au XVIIème siècle. Si vous voulez en savoir plus, une exposition se tient en ce moment dans le hall des archives départementales de la Moselle.

Jean-Luc Renaud expose en ce moment différents tableaux généalogiques de Simone et Antoine Veil dans le hall des archives départementales de Moselle. © Radio France - Jean-Luc Renaud - Cercle de généalogie du pays messin