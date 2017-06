Simone Veil, portrait d'une militante féministe et européenne

"Quand j'ai quelque chose à faire, j'aime que cela soit bien fait, et selon ce que je pense". Tel était le credo de Simone Veil. Entrée dans l'Histoire en 1974 avec son combat pour la légalisation de l'IVG, l'ancienne ministre, morte ce vendredi, a marqué la politique française et européenne.

Simone Veil, qui est morte ce vendredi, a surmonté de nombreuses épreuves. A 89 ans, l'ancienne ministre a marqué l'Histoire. Mais son histoire est une suite de combats. Après avoir survécu à la déportation du régime nazi, elle a du combattre les propos virulents anti-avortement en 1974.

Témoigner et se souvenir de la Shoah

En 1944, à seize ans, la Niçoise qui vient d'obtenir son baccalauréat est arrêtée par deux SS. Elle est envoyée au camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau où elle ment sur son âge pour éviter l'extermination. Elle reçoit alors le matricule 78651 qui sera gravé 56 ans plus tard sur son épée d'Immortelle de l'Académie française, où elle est reçue en 2010. Durant son année d'enfer, elle travaille dans une usine de Siemens, puis avec l'aide d'une garde polonaise est envoyée aux cuisines des SS.

Dans son autobiographie publiée en 2007, Simone Veil revient sur l'enfer qu'elle a vécu pendant un an : le camp d’Auschwitz-Birkenau. Ses sœurs Denise et Madeleine et elle seront les seules de la famille Jacob à survivre. "Dès le retour des camps, nous avons ainsi entendu des propos plus déplaisants encore qu'incongrus, des jugements à l'emporte-pièce, des analyses géopolitiques aussi péremptoires que creuses. Mais il n'y a pas que de tels propos que nous aurions voulu ne jamais entendre. Nous nous serions dispensés de certains regards fuyants qui nous rendaient transparents", a-t-elle confié.

Elle tentera toute sa vie de lutter pour que la mémoire des camps subsiste auprès des générations futures. Un devoir de mémoire qui la poussera à présider la Fondation pour la mémoire de la Shoah de 2000 à 2007. Alors qu'elle est députée européenne, elle aura la même engagement dans la dénonciation des camps en Bosnie lors de la guerre des Balkans en 1992. Elle s'insurge alors contre l'attitude de certains dirigeants et se positionne en faveur d'une intervention musclée. Elle déclara même devant le Parlement européen : "On ne peut pas se cacher derrière la solution politique (...) Je ne veux pas réentendre ce que j'ai entendu il y a cinquante ans".

Son combat pour l'amélioration des conditions des femmes

A son retour du camp d'extermination, elle poursuit ses études en droit et en science politique. Elle se lance alors dans une carrière de magistrate avant d'être appelée à la tête du ministère de la Santé sous la présidence de Valérie Giscard d'Estaing en 1974. Elle devient ainsi le 28 mai 1974 la première femme à accéder aux fonctions de ministre d'Etat, dans le gouvernement de Jacques Chirac. Malgré les violentes oppositions de parlementaires, elle défend avec ténacité la loi sur l'interruption volontaire de grossesse au nom de la santé publique. Auparavant, avorter sans raison médicale était un délit passible de prison. Elle n'abandonnera jamais, jusqu'à l'adoption de la loi après 25 heures de débat, le 17 janvier 1975.

Devant une Assemblée nationale composée de 9 femmes et de 469 hommes, elle décrit l'humiliation et la solitude qui touche les femmes avortant en France à cette époque. "Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes : c'est toujours un drame, cela restera toujours un drame". Un discours qui lui vaudra une popularité qui ne s'est jamais démentie auprès des Français et des Françaises. Dans le dernier classement des cent personnalités préférées des Français publié le 14 août par le Journal du Dimanche, l'ancienne ministre de la Santé était en troisième position.

Elle reviendra à plusieurs reprises sur les propos virulents qui lui ont été adressés durant tout le débat parlementaire. Sa loi a ainsi été comparée à "la barbarie organisée sous le IIIe Reich", des croix gammés étaient dessinées sur des bâtiments près de son domicile. La survivante de la Shoah a tenu bon, malgré les attaques personnelles la blessant. "Face à un milieu au conservatisme très marqué, je présentais le triple défaut d'être une femme, d'être favorable à la législation de l'avortement et, enfin, d'être juive", explique-t-elle dans son autobiographie.

Ministre de la Santé de 1974 à 1977, ministre de la Santé et de la Sécurité sociale de 1977 à 1978, ministre de la Santé et de la Famille de 1978 à 1979 et ministre d'Etat, des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville... A chaque mission, elle défend une vision de la politique familiale. Elle instaure des aides financières à destination des mères d'enfants en bas âge et un congé sans solde de deux ans pour les mères venant d'accoucher.

Son combat pour l'amélioration des conditions des femmes n'a pas commencé avec l'IVG et a perduré durant toute sa vie. Pendant la guerre d'Algérie et alors qu'elle occupe le poste de haut fonctionnaire dans l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice, Simone Veil parvient à transférer des prisonnières algériennes en France pour avoir subi des viols et des mauvais traitements. Dans son autobiographie, elle reviendra sur ses combats pour l'égalité des genres : "Je suis favorable à toutes les mesures de discrimination positive susceptible de réduire les inégalités de chance, les inégalités sociales, les inégalités de rémunération, les inégalités de promotion dont souffrent encore les femmes".

Au service de l'Europe

Pro-européenne convaincue, elle devient députée européenne de 1979 à 1993, et est élue présidente du premier Parlement européen en 1979 jusqu'en 1982 et préside par ailleurs le groupe libéral au Parlement européen de 1984 à 1989. Elle dévouera une grande partie de sa vie politique à l'Europe, persuadée que "seule l'Europe garantira la paix dans le monde". Sa carrière politique ne s'arrête pas non plus au cadre européen. De 1998 à 2007, elle est membre du Conseil constitutionnel. Elle ne sortira de son devoir de réserve qu'une seule fois, en 2005, lors du référendum sur la Constitution européenne, appelant à voter "oui".