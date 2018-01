Les députés commencent ce mardi à discuter du projet de loi sur le droit à l’erreur. Le texte a été co-rédigé par le gouvernement et une quinzaine de députés, et son but est de simplifier les démarches entres les services d’administration, par exemple le Trésor public, et les usagers. Mais pourquoi parle-t-on de droit à l’erreur ?

L'idée au cœur du texte : tout le monde peut se tromper

Le principe de base de ce projet de loi "pour un Etat au service d’une société de confiance", promis par Emmanuel Macron lorsqu’il était candidat à l’élection présidentielle, c’est que tout le monde, que ce soit les usagers ou les entreprises, est de bonne foi quand il fait des démarches, notamment pour payer ses impôts. Et donc, que tout le monde peut se tromper et doit pouvoir réparer son erreur, sans risquer une sanction dès le premier manquement.

Par exemple, si le Fisc détecte une erreur de bonne foi pendant un contrôle, les intérêts de retard seront réduits de 30%. Si l’usager rectifie son erreur de lui-même, là, ils diminueront carrément de moitié. Et c'est à l’administration de démontrer la mauvaise foi de l’usager, qu’il soit un particulier ou une entreprise.

Des sanctions moins systématiques pour les entreprises

Du côté des entreprises, elles bénéficieront d’un "droit au contrôle" : elles pourront demander à une administration de les contrôler pour s’assurer qu’elles sont en conformité avec la loi, et elles pourront ensuite opposer les conclusions rendues en cas de réclamation. Et pour certaines infractions, l’inspection du Travail ne sanctionnera plus automatiquement les entreprises contrôlées mais pourra donner un simple avertissement si l’erreur est de bonne foi.

Evidemment, ce principe de "droit à l’erreur" ne s’applique pas aux fraudeurs et aux récidivistes. Mais le texte exclut aussi les erreurs portant atteinte à la santé publique, à l’environnement, à la sécurité des personnes ou des biens, et celles qui contreviennent aux engagements européens et internationaux.

Des dispositifs en test pour simplifier les démarches administratives

Le texte prévoit aussi des expérimentations : des médiateurs dans les Urssaf, dispositif déjà testé en Île-de-France, des horaires d’ouverture dans les administrations plus adaptés à la réalité de la vie des Français, un "référent unique" pour faire traiter les demandes de chaque usager par les différentes administrations, et, dans certains départements, la suppression de l’obligation de fournir un justificatif de domicile pour obtenir une carte d’identité ou un passeport. Enfin, pour les entreprises, le projet de loi prévoit d’expérimenter un "permis de faire", leur fixant une obligation de résultats et non plus de moyens. Par exemple, dans le bâtiment, on pourra déroger aux normes de construction si le résultat atteint est le même que celui prévu par la règle.

Les députés partagés sur le sujet

Plus de mille amendements ont été déposés concernant ce projet de loi. Par exemple, après le scandale Lactalis, des députés Modem, UDI, socialistes, communistes, Insoumis et non-inscrits ont déposé un amendement pour sanctionner plus sévèrement les groupes agro-alimentaires qui ne publient pas leurs comptes annuels.

« Le droit à l’erreur remet en cause l’unicité de la République ». #DirectAn@sebastienjumelpic.twitter.com/5KyPr1jWp8 — Députés Communistes (@deputesPCF) January 23, 2018

Les députés de centre-droit, à l’image du groupe UDI-Agir, considèrent que le texte va dans le bon sens, même s’il ne va pas assez loin selon eux, notamment sur les moyens. En revanche, les députés communistes ont dénoncé un projet qui risque de se transformer en "droit à l’horreur", parce que selon eux, cela revient à un "renoncement de l’Etat" face à la "loi du plus fort", un "outil au service des puissants", puisque les entreprises pourraient s’en servir pour passer entre les mailles de l’administration fiscale.