Situation de blocage à Orléans Métropole : le président PS Christophe Chaillou mis en minorité

Grosse tension ce jeudi soir à l'occasion de la réunion du conseil métropolitain, salle Mautission à Saint-Jean-le-Blanc : le président (PS) d'Orléans Métropole Christophe Chaillou a été mis en minorité lors du vote des délibération n°9 et n°10 (sur un nouveau transfert de compétences entre les communes et la Métropole).

53 élus ont voté contre la délibération n°9 © Radio France - A. Denéchère

En effet, la vingtaine d'élus (dont neuf maires) du groupe minoritaire ont voté contre cette délibération, comme l'avait annoncé mercredi leur chef de file, Matthieu Schlesinger, maire (divers droite) d'Olivet, dans une violente charge contre la gestion de la Métropole par le président socialiste Christophe Chaillou. Mais surprise : les élus de la majorité orléanaise, derrière le maire LR d'Orléans Serge Grouard, ont eux aussi voté contre !

53 élus ont voté contre (sur 89)

Après plus d'une heure et demi de débats, parfois tendus, le vote a été le suivant sur la délibération 9 : un élu s'est abstenu (Bruno Coeur, maire de Bou), 53 élus ont voté contre (dont le maire d'Orléans Serge Grouard) et 35 ont voté pour (dont les maires de St-Jean-de-Braye, St-Jean-de-la-Ruelle, Fleury-les-Aubrais, Saran). Christophe Chaillou a ensuite demandé une suspension de séance de 20 minutes.

Un blocage inédit

Cela crée une situation de blocage inédit depuis la mise en place de la nouvelle gouvernance d'Orléans Métropole suite aux élections municipales de 2020 (le maire LR d'Orléans, s'était alors allié, à la surprise générale, aux maires de gauche pour constituer une majorité). Depuis quelques semaines, Christophe Chaillou, par ailleurs maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, ne cachait pas les difficultés auxquelles il est confronté pour "gouverner" la métropole d'Orléans et trouver des compromis (sur les transferts de compétences, la fiscalité ou encore les investissements à mener pour les années à venir), mais jusque-là, le maire LR d'Orléans ne l'avait pas "lâché".

Réunion du conseil métropolitain, jeudi 14 octobre 2021, à Saint-Jean-le-Blanc © Radio France - Antoine Denéchère

Mercredi soir, selon nos informations, Serge Grouard, qui est aussi président délégué d'Orléans Métropole, a réuni les élus de sa majorité au conseil municipal d'Orléans avec, comme unique point à l'ordre du jour, la situation au sein de la Métropole d'Orléans. Il aurait alors été décidé ce "vote surprise" sur les délibérations numéros 9 et 10 : elles prévoient, par exemple, de redonner la gestion des clubs professionnels de football (USO) et de basket (OLB) à la Ville d'Orléans, à la demande de la mairie, mais de laisser les autres clubs (comme le Fleury Loiret Handball ou le Saran Loiret Handball) à la Métropole (qui gérera aussi le futur terrain de BMX de La Chapelle Saint-Mesmin). Dans le domaine culturel, les musées actuellement métropolitains (le Mobe et le Musée des Beaux-Arts), dans la même logique, sont transférés à la Ville d'Orléans.

Christophe Chaillou prend la parole en premier

Ce jeudi, donc, lors de la réunion du conseil métropolitain, à St-Jean-le-Blanc, en préambule de l'examen de la délibération numéro 9, Christophe Chaillou a longuement pris la parole, rappelant avoir mené "un dialogue constant avec les vice-présidents et élus" concernés et être parvenu à "un compromis" (à ce titre, "il n'est pas parfait, puisqu'il s'agit d'un compromis") : "il s'agissait de trouver un nouvel équilibre dans nos compétences sportives et culturelles", a-t-il expliqué, rappelant avoir lancé un audit à ce sujet.

Matthieu Schlesinger, maire d'Olivet © Radio France - Antoine Denéchère

Matthieu Schlesinger a ensuite pris la parole pour exprimer son vote contre, dénonçant "des incohérences" et rappelant son opposition au fait que de nouvelles compétences échoient à la Métropole : "ce n'est pas le moment de charger la barque de la Métropole, alors que nous devons faire des choix"

Serge Grouard, maire LR d'Orléans (Loiret), lors d'une interview réalisée à la mairie, 18 septembre 2020. © Radio France - Antoine Denéchère

Ensuite, Serge Grouard, à la tribune, a dit "partager ce qu'a dit Matthieu Schlesinger" : "j'avais souhaité qu'on puisse lier les trois sujets que vous proposez de traiter par étapes, la question des compétences, la question des ressources et de la fiscalité et la question du plan pluriannuel d'investissements (PPI)". Le président délégué d'Orléans Métropole a ensuite regretté que le PPI ne soit pas financé pour l'heure ainsi que l'annonce d'une hausse forte des impôts (...). Je vous avoue mes doutes sur notre capacité collective à finaliser ce plan pluriannuel d'investissements pour la suite de ce mandat, qui est déjà bien entamé. Nous sommes élus depuis plus d'un an, et tout cela nous conduit à des retards sur la réalisation de projets sur lesquels nous nous sommes engagés devant nos concitoyens".

La Ville d'Orléans ne pourra pas voter ces délibérations"

Serge Grouard conclut en annonçant son vote contre : certes, la Ville d'Orléans "récupère" certaines compétences comme elle le souhaitait, explique le maire d'Orléans, mais "tout cela n'est pas suffisant et c'est la raison pour laquelle la Ville d'Orléans nous pourra pas voter en l'état ces délibérations" (n°9 et n°10, concernant les transferts de compétences).

Parmi les intervenants qui se sont ensuite succédés, le maire (divers gauche) de Chécy Jean-Vincent Valliès et Carole Canette, maire de Fleury-les-Aubrais, vice-présidente (PS) ont "dénoncé" ces votes. Cette dernière, en visant le maire d'Orléans (sans le citer), explique : "on ne peut pas demander la restitution quasi unilatérale de compétences, dans un dialogue sincère" pour "ensuite venir dénoncer des incohérences" dans la répartition des compétences. "J'espère que nous ne sommes pas face à un pataquès politique", a conclu Carole Canette.

En conclusion du débat, Serge Grouard a répondu qu'il "n'accepte pas des propos qui, dès lors que l'on pose des questions de fond, on nous die aussitôt qu'on fait de la politique politicienne", dénonçant "un procès d'intention". Christophe Chaillou, lui, a rappelé sa démarche et affirmé : "je n'accepte pas l'accusation de clientélisme à l'égard des communes de gauche que l'on entend en boucle".

Y-a-t-il eu une entente préalable entre Serge Grouard et Matthieu Schlesinger, maire d'Olivet très critique depuis le début sur la gestion d'Orléans Métropole par cette majorité baroque droite-gauche ? Les deux hommes, qui étaient en froid, se sont-ils "rabibochés" récemment ? Rappelons qu'avant les municipales de 2020, de nombreux observateurs imaginaient que le jeune et brillant maire d'Olivet deviendrait président d'Orléans Métropole à la faveur d'une répartition des rôles à droite avec Serge Grouard. Il n'en avait rien été.

Et maintenant ?

La question qui se pose désormais est la suivante : Christophe Chaillou peut-il rester président d'Orléans Métropole dans ces conditions, après avoir été mis en minorité ? Que va-t-il se passer lors du vote du budget métropolitain 2022, prévu en décembre prochain ? La Métropole va-t-elle être bloquée dans son fonctionnement ?