Six Creusois de 16 à 23 ans participent au premier Conseil régional des jeunes de Nouvelle-Aquitaine

Les jeunes ont des choses à dire, et ils le veulent le faire savoir. 108 Néo-aquitains âgés de 15 à 29 ans vont en effet former le premier Conseil régional des jeunes de Nouvelle-Aquitaine. Une nouvelle initiative, qui réunit les 12 départements de la région.

ⓘ Publicité

Une délégation de six Creusois

Sur les 108 membres de ce nouveau Conseil, six d'entre eux forment la délégation creusoise. Ils s'appellent Lilas, Amélie, Emilien, Marius... Ils ont entre 16 et 23 ans, tous fiers de représenter leur département au siège de la région. "C'est un territoire que j'adore, je suis fier d'être Creusois", affirme Marius Michon, 21 ans, originaire de Bellegarde-en-Marche, et désormais jeune étudiant ingénieur à Paris. "Ce Conseil, c'est l'occasion de rencontrer des jeunes de tous horizons, d'échanger et de donner notre avis sur de vrais sujets de société".

Stéphanie Anfray, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine en charge de la promotion dans l'éducation l'assure, ce nouveau Conseil ne sera pas une simple assemblée fantôme, sans pouvoir de consultation ni de décision. "On va aussi leur demander de mettre la main à la pâte, ils vont pouvoir faire des propositions. Ils seront aussi là pour donner leur avis, par exemple à l'automne sur les transitions énergétiques et écologiques".

Une première assemblée plénière ce samedi

Reste maintenant à mettre la machine en route. La première assemblée plénière du nouveau Conseil s'est tenue ce samedi 3 juin dans l'hémicycle du Conseil régional à Bordeaux. Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, était d'ailleurs présent pour discuter avec les nouveaux arrivants.