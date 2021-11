Une délégation de six maires de Loire-Atlantique a été reçue mercredi 17 novembre au palais de l'Elysée par Emmanuel Macron alors que se tenait à Paris le congrès des maires de France.

Six maires de Loire-Atlantique reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée

Une délégation de six maires de Loire atlantique a été reçue par Emmanuel Macron à l'Elysée le 27 novembre 2021.

À l’occasion du congrès des maires de France, une délégation de six maires de Loire-Atlantique a été reçue par le Président de la République, Emmanuel Macron, au Palais de l’Elysée ce mercredi 17 novembre. Emmenée par Maurice Perrion, le président de l'association des maires de Loire-Atlantique, maire de Ligné et Marie-Pierre Guérin, vice présidente de l'association des maires ruraux de Loire-Atlantique, maire de La Meilleraye-de-Bretagne, la délégation était également composée d’Aurélie Mézière (maire de Plessé), de Laurent Robin (maire de Machecoul-Saint-Même), de Maxime Poupart (maire de Le Pin) et de Nelly Sorin (Maire de Vieillevigne).

Les élus ont rappelé "l’importance de l’action des communes dans le plan de relance en tant que premier investisseur public et la nécessité de faciliter leurs actions avec moins de normes, plus de responsabilités locales et plus de moyens."

Maurice Perrion a par exemple "évoqué la lenteur administrative des fouilles archéologiques, ce qui freine considérablement le lancement de nouveaux projets communaux et intercommunaux, et donc la relance économique et sociale."

Sarah El Haïry a reçu des maires de Loire atlantique à son ministère, et notamment Maurice Perrion, le président de l'association des maires du département. - Laurent Guyot / Association des maires de Loire atlantique D.R.

Les six maires de Loire-Atlantique ont ensuite été reçus au Ministère de l’Education Nationale, par Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat en charge de la Jeunesse et de l’Engagement -et conseillère municipale de Nantes- avec qui ils ont échangé sur les difficultés des communes à recruter du personnel périscolaire.