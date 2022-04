Soirée amère pour les militants d'Eric Zemmour dans la Somme

A quelques minutes de l'annonce, les militants de Zemmour réunis dans un bar d'Abbeville affichent un optimisme prudent. Le deuxième tour sera compliqué à aller le chercher mais on veut encore y croire. Les tauliers pourtant ont déjà des résultats partiels, et les nouvelles ne sont pas bonnes. Quand le téléviseur, branché sans surprise sur CNews, affiche les visages et les scores d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le fatalisme s'installe, vite remplacé par la stupéfaction du score de leur candidat : 7%.

Une issue anticipée mais un score décevant

Le retour à la réalité est brutal pour Hugo Masson, responsable de Génération Zemmour à Amiens : "_7% c'est humiliant_. Forcément on imaginait avoir bien plus. Je ne suis pas en larmes comme certains de mes camarades parce qu'avec les derniers sondages on était préparés mentalement. Mais sincèrement je ne m'attendais pas à un score aussi bas".

Chez les militants les plus âgés aussi, la pilule est amère. "_La déception est à la hauteur des espérances_, qui étaient grandes", soupire Jacques, 65 ans, qui veut pourtant voir du positif : "Il faut voir le bon côté des choses. La candidature d'Eric Zemmour a apporté un plus à cette campagne, mis sur la table un certain nombre de problématiques qui étaient trop souvent cachées sous le tapis depuis longtemps".

La tête à l'après pour oublier le présent

Quelle suite pour le mouvement après cet énorme revers ? Le deuxième tour d'abord, "avec chacun selon sa sensibilité", estime Jacques. Une sensibilité qui semble unanime chez les militants. "On va se battre encore pour nos idées et je pense qu'on va se battre encore beaucoup pour Marine Le Pen, qui en représente quand même une partie", assure Roxane.

L'avenir passera aussi par les législatives : "Ca compte beaucoup donc on est aussi parés pour ce futur-là", assure Hugo Masson. "Il faut rester positif, c'est quand même un parti qui reste très jeune, qui est monté très vite", ajoute un autre militant. "Il y a des gens qui ont eu le courage de quitter leur parti, auquel il n'y avait plus d'avenir et sont venus chez Reconquête. Donc _demain Reconquête va continuer_, voilà". Des militants qui n'ont pas fait de vieux os ce dimanche soir après les résultats. A 20h45, lorsqu'Eric Zemmour a pris la parole, ils n'étaient plus qu'une poignée encore présents, qui ont ensuite très vite levé le camp la mine basse.