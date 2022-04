Présidentielle : "Aucune confiance en Macron, j'irai voter pour lui en me pinçant le nez" dit Solène Mesnager

Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont affiché mercredi soir leurs divergences sur l'écologie et le défi climatique. La candidate du RN accusant le second d'être "climato-hypocrite" tandis qu'elle était traitée de "climato-sceptique". "Votre projet est très transparent, vous êtes climatosceptique", a déclaré le président candidat en s'adressant à son adversaire au cours du débat avant le second tour.

"Je ne suis pas climatosceptique en aucun cas, mais vous, vous êtes un peu climatohypocrite (...) Vous êtes le pire de l'écologie punitive", a-t-elle rétorqué. Marine Le Pen s'est déclarée favorable à "la transition" écologique mais il faut qu'elle soit "beaucoup moins rapide que ce qu'on impose aux Français".

De nombreuses associations et personnalités écolos ont critiqué ce jeudi avec virulence les projets environnementaux des deux finalistes. Lors de leur duel, le défi climatique, quelques jours après un nouveau rapport alarmant des scientifiques sur le réchauffement en cours, s'est résumé à une passe d'armes sur le nucléaire et les éoliennes.

"Un débat éoliennes-nucléaire bas de plafond"

La conseillère régionale EELV de la Mayenne, Solène Mesnager, qui appelle à faire barrage à Marine Le Pen dimanche et donc à voter pour le président sortant, se dit atterrée par ce qu'elle a entendu : "En me pinçant le nez, en mettant des gants, j'y vais à reculons. Je n'ai aucune confiance en Emmanuel Macron pour faire quoique ce soit pour l'écologie. On se demande s'il a lu le dernier rapport du GIEC. Viendra le temps du combat des législatives et on mettra tout en œuvre pour qu'il ne puisse pas faire tout ce qu'il veut pendant cinq ans".