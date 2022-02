Solène Mesnager, porte-parole de Yannick Jadot : "Les agitateurs de haine occupent tout l'espace médiatique"

L'écologiste Yannick Jadot a obtenu les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à la présidentielle, portant à sept le nombre de candidats remplissant les conditions fixées par le Conseil constitutionnel, selon la liste publiée mardi. Avec 565 signatures, Yannick Jadot rejoint le groupe des candidats remplissant les conditions pour se présenter, derrière la candidate LR Valérie Pécresse, qui caracole en tête avec 2.143 paraphes et le président Emmanuel Macron, qui n'a pas encore formalisé sa candidature, avec 1.463 parrainages.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'écologie est dans le top 5 des préoccupations des Français et pourtant le candidat EELV plafonne à 5% d'intentions de vote au premier tour. Un problème de notoriété, un discours inaudible, la faute à qui ou à quoi ? Invitée du 6-9 de France Bleu Mayenne ce mercredi, Solène Mesnager, conseillère régionale EELV et porte-parole du parti en Mayenne, cible les "agitateurs de haine" pour expliquer la délicate situation: "la sécurité, l'immigration c'est leur fonds de commerce et ils occupent tout l'espace médiatique. On sent que, face à la dictature de la petite phrase, les sujets de fond, qu'on porte, sont inaudibles. Par exemple, sur la mobilité, on veut moins de voitures et des voitures plus propres. Quand on dit ça dans les territoires ruraux ça crée des inquiétudes puisque des habitants ne peuvent pas se passer de la voiture. Et j'en fais partie, je vis à Javron-les-Chapelles et je travaille à Mayenne. J'en ai besoin pour me déplacer. Il faut qu'on développe le rail, les transports en commun. Et pour celles et ceux qui ont impérativement besoin de la voiture, en avoir une plus propre en accompagnant les ménages modestes et en densifiant le parc de bornes électriques et en relocalisant la production de ces voitures en France"