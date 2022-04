Somme : au Parti Socialiste, la tête à l'après suite au très gros revers d'Anne Hidalgo

Anne Hidalgo a enregistré dimanche soir le plus faible score du parti socialiste au premier tour d'une élection présidentielle en France avec seulement 1,7 % des voix. Un coup dur pour ses soutiens dans la Somme qui veulent croire qu'un rebond est possible.

Le résultat est sans appel : avec seulement 1,7 % Anne Hidalgo est passée à côté de sa campagne, terminant 10ème sur 12 candidats, derrière Jean Lassalle, Fabien Roussel, ou encore Nicolas Dupont-Aignan. Un échec que ne nie pas Rémi Cardon, sénateur PS de la Somme : "_Peut-être qu'_on n'a pas su s'adapter effectivement à ce que les Françaises et les Français veulent entendre. Je ne sais pas si Jean Lassalle est compréhensible, en tout cas apparemment un peu mieux que nous".

Pas de remboursement de cette campagne pour le PS

Pour autant, cet échec, pour retentissant qu'il soit, ne signe pas la fin du PS selon lui : "_Nous l'avantage qu'on a c'est qu'on a toujours une base d'élus et de militants qui sont ancrés dans plusieurs territoires et là-dessus je n'ai pas de crainte. Le parti est habitué à quelques tempêtes, et c'en est une ce soir. On sera toujours présents, et aux législatives on aura de meilleures surprises que ces résultats qui sont difficiles à accepter ce soir_".

Un problème de taille posé par ce score, en-dessous de 5%, c'est le non-remboursement des frais de campagne. Une conséquence qui risque de peser sur les finances du Parti Socialiste : "Forcément, c'est un problème. Maintenant on avait quand même des moyens suffisants pour faire la campagne. Mais il faut qu'on fasse de meilleurs scores que ça au législatives. Donc on enjambe cette élection présidentielle avec un score qui n'est pas terrible, ça c'est sûr. Le plus important, c'est qu'on aie un maximum de députés de gauche à l'Assemblée Nationale".