Sommet "Choose France" : l'Elysée annonce un record de 13 milliards d'euros d'investissements étrangers

Cette année, la grandeur du décor du château de Versailles va de pair avec la moisson : 13 milliards d'euros d'investissements étrangers seront annoncés lors du sixième sommet "Choose France" , qui a lieu ce lundi. Du jamais vu, selon l'Elysée.

L'évènement est devenu "un incontournable dans l'agenda des investisseurs internationaux", d'après la présidence, comme un témoin du rayonnement de la France sur la scène économique internationale. La preuve, pour la quatrième année consécutive, la France est championne d'Europe de l'attractivité selon le baromètre Ernst & Young, une référence en la matière. L'étude souligne d'ailleurs l'importance des réformes de ces dernières années dans le pays pour les investisseurs, l'allègement des charges sociales sur les bas salaires par exemple, ou encore la baisse de la fiscalité.

Plus de 200 grands patrons au château de Versailles

Sur les 400 invités à l'évènement, plus de 200 dirigeants d'entreprises étrangères feront le déplacement cette année. Là encore, c'est une première. Parmi les grands patrons présents à Versailles, Elon Musk, le propriétaire du réseau social Twitter et patron de Space X et Tesla. Il va rencontrer au préalable Emmanuel Macron ce lundi matin avant de se rendre à Versailles, et participera également à un déjeuner avec le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

Mais les dorures de Versailles commencent à craqueler sous le poids des tensions sociales liées à la réforme des retraites.

Pour rassurer les investisseurs, Emmanuel Macron a l'intention d'insister sur les mesures de son projet de loi "industrie verte", mais aussi sur sa promesse de réduire par deux les délais d'implantations des usines. Dernièrement, son appel à faire une pause dans la multiplication des normes environnementales, est également perçu comme un message envoyé aux patrons de Pfizer, de Mars ou encore de Disney invités à Versailles.

13 milliards d'euros, pour qui ?

L'Elysée a dévoilé hier les 28 projets qui bénéficient de ces investissements.