Sommet du MED 7 à Ajaccio, les choses se précisent

« Je souhaite faire de la Corse la pointe avancée de la politique méditerranéenne de la France », avait déclaré Emmanuel Macron en février 2018 lors de sa venue à Bastia. Le Président de la République avait alors déjà évoqué sa volonté d’inviter les membres du MED 7 en Corse. Deux ans et demi plus tard les choses semblent se concrétiser.

Reconnaissances techniques

Le MED 7, ou Euromed 7, regroupe sept pays du bassin méditerranéen, l’Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, Chypre, Malte et la France. Si le sommet est confirmé, il se tiendra en présence des chefs d'Etats ou de gouvernements des pays concernés et évidemment d'Emmanuel Macron. Rien n'est encore officiel mais en coulisses on commence à s'activer. Ainsi, une délégation d'une vingtaine de personnes est arrivée ce mardi matin à Ajaccio en provenance de Paris. Parmi elles des membres de l’Elysée, du Ministère des Affaires étrangères ainsi que des officiers de sécurité.

En plus de la délégation parisienne, des démineurs et des membres de la Sécurité Civile sont venues faire des reconnaissances au palais des congrès d'Ajaccio © Radio France - Marion Galland

Cette délégation a pour mission d'effectuer un certain nombre de reconnaissances techniques, au premier rang desquelles le lieu où pourrait se dérouler le sommet. "Les choses sont encore très floues", affirme-t-on du côté des autorités, « toutes les options ne sont pas levées mais les choses se dessinent ». Et c'est évidemment vers le palais des congrès d'Ajaccio que les regards sont tournés, la cité impériale ne disposant pas vraiment d'autre lieu pour accueillir un événement de cette ampleur. Dès ce mardi après-midi, la délégation s'est rendue au palais des congrès, dont la pelouse a été rafraichie et les vitres nettoyées dans la journée.

Le bâtiment devrait être au cœur du dispositif même si « d’autres séquences » sont prévues.

Par ailleurs des renforts de forces mobiles ont été demandés et plusieurs escadrons sont attendus dans l'île dans les tous prochains jours.

Le sommet devrait se dérouler sur une seule journée, jeudi 10 septembre, mais le Président de la République, Emmanuel Macron, devrait, lui, prolonger sa visite en Corse le vendredi 11.