Sommet spatial : Emmanuel Macron à Toulouse repart à la conquête de l'Espace

Les ministres européens chargés de l'Espace sont réunis à Toulouse ce mercredi pour préciser les ambitions spatiales de l'Union. Au menu des discussions qui ont débuté à 10h : la constellation de satellites la communications sécurisées et la gestion des débris spatiaux. Une réunion, dite informelle sous la présidence du ministre français de l'Économie, Bruno Le Maire. Après leur réunion, les 27 ministres et Thierry Breton, commissaire européen ont posé pour la traditionnelle photo de famille. Le déjeuner de travail qui a suivi a été consacré à l'exploration spatiale et au changement climatique.

L'espace redevient un enjeu de conquête

Le chef de l’Etat est ensuite arrivé à 14h10 dans le centre-ville de Toulouse pour prononcer un discours "offensif" devant les ministres. Emmanuel Macron a tenu a réaffirmé la position de la France et ses ambitions pour l'Europe sur ces sujets. Il souligne, que "l'espace redevient un enjeu de conquête", notamment avec "l'émergence d'acteurs privés" au premier rang desquels l'Américain SpaceX, du milliardaire Elon Musk. Devant les ministres européens, Emmanuel Macron déplore notamment que l'Europe ait "manqué ces dernières années de tournants stratégiques notamment sur les lanceurs". Mais l'UE doit pouvoir revenir dans la course selon le chef de l'Etat qui insiste "L'espace est une priorité de la présidence française" de l'Union européenne. La France va lancer deux appels à projets : sur les services en orbite et sur les projets de constellations en rupture