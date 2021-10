Son mari travaille pour Eric Zemmour, une Creusoise employée par le département limogée

La directrice de cabinet de la présidente du département de la Creuse affirme avoir été limogée en raison du travail de son mari, consultant en stratégie politique et en charge de l'organisation de la promotion du livre d'Eric Zemmour.

La présidente du Conseil départemental de la Creuse, Valérie Simonet, a demandé à sa directrice de cabinet de quitter ses fonctions à la mi-septembre. Anne Gaudin-Ubéda dénonce un limogeage abusif par la voix de son avocat. Selon elle, cette décision de la présidente est liée à un contrat passé entre son mari et Eric Zemmour. Olivier Ubéda est en effet consultant en stratégie politique et publique et s'occupe d'organiser les évènements liés à la promotion du dernier livre du polémiste d'extrême droite.

Imbroglio au conseil départemental

Sauf que la présidente du département ne confirme ni n'infirme cette version des faits. "Je ne suis pas novice au point de ne pas savoir que les activités de consultant politique de Mr. Ubéda pouvait le conduire à accompagner des élus, des candidats de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, en passant par la gauche, le centre, LREM ou la droite. C'est son métier. Il est libre professionnellement. C'est heureux d'ailleurs. Mais je suis suffisamment "féministe" pour ne pas confondre les rôles et fonctions entre un époux et une épouse", nous écrit-elle. Valérie Simonet ne souhaite faire aucune déclaration officielle pour le moment car selon elle, une procédure judiciaire pourrait être engagée par son ancienne directrice de cabinet, qui ne s'est pas rendue à l'entretien préalable à leur séparation qui devait avoir lieu le jeudi 30 septembre.