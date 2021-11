Sondage : 64% des Alsaciens toujours favorables à la sortie du Grand Est

C'est un sondage toujours très scruté et commenté. Trois associations : le Club perspectives alsacienne, le Mouvement pour l'Alsace et Initiative citoyenne alsacienne ont commandé un sondage à l'institut IFOP auprès de 1 000 Alsaciens "afin d'évaluer leur regard sur l'avenir de la région et le poids de cet enjeu dans leur vote pour l'élection présidentielle à venir".

Une baisse par rapport à 2020

Résultat : 64% des personnes interrogées souhaitent toujours que la Collectivité européenne d'Alsace devienne une vraie région, détachée du Grand Est. C'est 4 points de moins que l'an dernier. Une baisse qui s'explique, selon les associations, par la mise en place de la tout nouvelle CEA depuis le 1er janvier.

Une certaine constance

"Les Alsaciens témoignent tout de même d'une certaine constance dans leur volonté d'exister à égalité avec les autres régions françaises" expliquent les responsables des associations. Selon, eux les autres chiffres du sondage le prouvent : 75% des personnes interrogées souhaitent que la CEA soit dotée de compétences spécifiques en matière d'enseignement et de culture, et 75% veulent également que le président de la collectivité soit élu directement par les Alsaciens.

Question sur la présidentielle

Avant la présidentielle du printemps prochain, une question a aussi été posée aux sondés concernant l'élection. 56% disent que leur préférence ira à un candidat qui s'est prononcé officiellement pour le retour à une région Alsace à part entière.