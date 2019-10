Municipales à Grenoble : Alain Carignon, crédité de 20% des intentions de votes, se positionne comme challenger

Grenoble, France

Alain Carignon (DVD) est le surprenant deuxième de ce sondage Odoxa pour France Bleu, franceinfo: et Le Dauphiné Libéré, derrière l'actuel maire (EELV) de Grenoble Éric Piolle, (en tête avec 32% des intentions de vote), et devant la députée LREM de la circonscription Émilie Chalas, (troisième avec 18%). Avec ses 20 %,, l'ancien maire, condamné pour corruption, abus de biens sociaux et subornation de témoin dans les affaires de la fin des années 90, arrive pourtant à se démarquer, et à se positionner en challenger crédible. Même si ses réserves de voix au deuxième tour semblent assez faibles pour le moment.

"Il faut que tous ceux qui souhaitent l’alternative se rassemblent avec nous" - Alain Carignon, candidat divers droite

"La démarche du collectif de la société civile est validée, ils nous placent en alternative à Éric Piolle. C'est une sorte d’événement politique à Grenoble. Notre engagement sur le fond des problèmes, notre débat avec tous les Grenoblois, notre respect et notre écoute de chacun vont continuer et s’intensifier."

"Maintenant il faut que tous ceux qui souhaitent l’alternative et qui souhaitent la construire se rassemblent avec nous. On voit que c'est possible, on voit que le duel du second tour sera serré, compte tenu des scores des uns et des autres. Il appartient aux Grenoblois de regarder positivement l'avenir et d'effectuer les choix qui s'imposent."