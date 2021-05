SONDAGE - Élections régionales : Alain Rousset donné gagnant en Nouvelle-Aquitaine

À moins de deux mois des élections régionales, le président socialiste sortant de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset est donné gagnant selon un sondage Ipsos réalisé pour France Bleu et France 3 et publié ce jeudi. Il est talonné, au 1er tour, par la candidate du Rassemblement national.

Alors que les élections régionales se tiendront les 20 et 27 juin prochains, Alain Rousset apparaît comme le favori selon un sondage Ipsos / SopraSteria réalisé pour France Bleu et France 3* et publié ce jeudi 6 mai 2021. Le président socialiste sortant de la région Nouvelle-Aquitaine, qui brigue un cinquième mandat, est crédité de 25% des intentions de vote au premier tour, 37% au second tour. L'enquête révèle cependant qu'il est suivi de près par la candidate du Rassemblement national, Edwige Diaz, avec 24% des intentions de vote (les détails des résultats de l'étude plus bas). Nous avons demandé au politologue Jean Petaux d'analyser les résultats de cette enquête réalisée à moins de deux mois du premier tour.

L'importance du score du Rassemblement national dans cette enquête est à souligner explique Jean Petaux mais "c'est une importance relative". Dans ce sondage, le RN obtient 24% des intentions de vote. Si l'on compare aux résultats en 2015, lors du précédent scrutin régional, le Front national et son candidat, Jacques Colombier, avait fait 23% au premier tour et 21,6% au second tour. "Donc [selon les résultats de ce sondage] Edwige Diaz avec le RN maintient sa position dans une région où il n'atteint jamais des scores comparables à ceux qu'il peut avoir dans l'Est ou le Sud-Est de la France" précise Jean Petaux.

La "double-déception" pour les Républicains et les écologistes

Pour les autres candidats, Jean Petaux évoque la "double-déception" des Républicains et des écologistes. Les Républicains et Nicolas Florian (ex-maire de Bordeaux) sont à cinq points derrière Geneviève Darrieussecq, la ministre et ancienne maire de Mont-de-Marsan, candidate LREM-MoDem. "Cela veut dire que Nicolas Florian et Les Républicains butent sur la possibilité d'être en position stratégique au second tour." Et "la déception est aussi pour les Verts" ajoute Jean Petaux. "Les Verts ont progressé depuis 2015 mais les ambitions affichées par Nicolas Thierry d'être en tête au soir du premier tour s'éloignent." Si l'on en croit ce sondage, la Nouvelle-Aquitaine ne changerait donc pas de mains à l'issue du second tour.

Une campagne marquée par le contexte sanitaire

La campagne peut-elle peser sur les résultats alors qu'elle se déroule dans des conditions sanitaires particulières à cause de la pandémie de coronavirus ? Pour Jean Petaux, "les régionales ne sont pas des municipales, le territoire est vaste et cela ne se joue pas sur le porte-à-porte". Le sondage Ipsos / SopraSteria publié ce jeudi révèle notamment comment les électeurs jugent le bilan de la majorité régionale sortante en fonction de leurs intentions de vote. Il apparaît que le travail mené par l'équipe conduite par Alain Rousset est globalement jugé excellent ou bon (65%). Chez les électeurs de Geneviève Darrieussecq, 75% considèrent que le bilan de l'équipe sortante est satisfaisant. "Ce n'est pas forcément le bilan qui fait une élection, ça peut y contribuer mais ce n'est pas toujours suffisant."

Le politologue rappelle que "le trait est gros" pour ce type de sondages. Avec un échantillon de 1.000 personnes interrogées*, "ce qui donne une vraie crédibilité scientifique à cette approche", l'intervalle de confiance est de plus ou moins 2,7% sur les résultats. "Les ordres d'arrivée peuvent être différents de ceux prévus par le sondage, au premier et au second tour."

Élections régionales en Nouvelle-Aquitaine : le sondage du premier tour vu par le politologue Jean Petaux Copier

Les candidats aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine :

Geneviève Darrieussecq (La République en Marche, MoDem et UDI)

Edwige Diaz (Rassemblement National)

Clémence Guetté (La France Insoumise, NPA)

Nicolas Florian (Les Républicains)

Guillaume Perchet (Lutte Ouvrière)

Eddie Puyjalon (Le Mouvement de la Ruralité - Résistons !)

Alain Rousset (Parti Socialiste, PCF et PRG)

Nicolas Thierry (Europe Écologie Les Verts, Génération.s)

* Sondage Ipsos / Sopra Steria pour France Bleu et France 3, réalisé du 30 avril au 4 mai 2021 auprès de 1.000 personnes inscrites sur les listes électorales de Nouvelle-Aquitaine, âgées de 18 ans et plus, constituant un échantillon représentatif dans la région.