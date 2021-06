SONDAGE - Élections régionales : en Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez toujours en tête au second tour

A moins de deux semaines des régionales, le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes est donné vainqueur au second tour selon un sondage* Ipsos réalisé pour France 3 et France Bleu. Les candidats seront réunis ce mercredi soir pour un débat.

Comme c’était déjà le cas lors d’une précédente enquête dévoilée au mois de mai, le sondage* Ispos réalisé début juin pour France 3 et France Bleu donne Laurent Wauquiez, président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme vainqueur du scrutin à venir. Au premier tour, sa liste réunirait 33% des suffrages, contre 22% pour la liste RN menée par Andréa Kotarac et 14% pour la liste de la majorité présidentielle de Bruno Bonnell. La candidate à gauche Najat Vallaud-Belkacem obtiendrait elle 12% des voix et la candidate écologiste Fabienne Grebert, 11%.

Pour les autres listes, celle de Lutte Ouvrière et conduite par Chantal Gomez est à 2% des intentions de votes, 5% pour la liste PC et LFI de Cécile Cukierman et 0,5% des votes pour les deux dernières, "Agir pour ne plus subir" soutenue par l'Union des Démocrates Musulmans Français conduite par Farid Omeir et "Union Essentielle" conduite par Shella Gill.

Laurent Wauquiez, vainqueur au second tour

Le sondage évalue deux options pour le second tour des élections régionales le 27 juin prochaine, l’une avec la socialiste Najat Vallaud-Belkacem qui resterait en lice et l'autre avec l'écologiste Fabienne Grébert. Dans les deux configurations, Laurent Wauquiez (LR-UDI) l'emporterait avec 37% des intentions de votes, c’est plus que lors du premier sondage en mai dernier. Au second tour, le Rassemblement national serait crédité de 23%, la liste LREM-Modem de 16 à 18%.

La région Auvergne-Rhône-Alpes conserverait selon ces intentions de vote un pôle à droite et au centre qui va de 53 à 55%, la gauche de 22 à 24% et l'extrême-droite à 23%. Une tendance qui évolue plutôt en faveur de la droite entre les deux sondages.

La délinquance au cœur des préoccupations

Selon le sondage réalisé du 3 au 7 juin 2021 les électeurs d’Auvergne-Rhône Alpes sont particulièrement sensibles à la thématique de la sécurité et à celle de l’immigration dans cette campagne, l’environnement et la gestion de la crise du Covid-19 suivent juste derrière.

Enfin, pour les électeurs interrogés les priorités de la nouvelle assemblée régionale devraient être l'aménagement du territoire pour faciliter la vie en zone rurale, la modernisation du secteur économique et le développement de l'offre de soins de proximité.

Les éléments détaillés du sondage

Les intentions de vote au premier tour le 20 juin 2021. - ©Ipsos Sopra Steria

Les intentions de vote au second tour, première hypothèse. - ©Ipsos Sopra Steria

Les intentions de vote au second tour, deuxième hypothèse. - ©Ipsos Sopra Steria

Les thèmes de campagne, les priorités à venir

Les préoccupations des électeurs en Auvergne-Rhône Alpes. - ©Ipsos Sopra Steria

Les priorités qui devraient être celles de la future assemblée régionale selon les électeurs interrogés. - ©Ipsos Sopra Steria

*Sondage Ipsos / Sopra Steria réalisé pour Radio France et France Télévisions, réalisé du 3 au 7 juin 2021 auprès de 1001 personnes inscrites sur les listes électorales d’Auvergne-Rhône-Alpes, âgées de 18 ans et plus, constituant un échantillon représentatif dans la région.