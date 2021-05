SONDAGE - Élections régionales : Laurent Wauquiez donné gagnant en Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez, président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, apparaît comme grand favori des élections régionales qui doivent se tenir les 20 et 27 juin, tout comme les élections dépertamentales. Selon un sondage* Ipsos / SopraSteria pour Radio France et France Télévisions, Laurent Wauquiez (liste LR-UDI) serait crédité de 31 % des intentions de votes au premier tour et 34% au second (voir détails ci-dessous).

Parmi les autres listes au premier tour, suivent : Andréa Kotarac (RN, 19 %), Bruno Bonnell (LREM-Modem, 16%), Fabienne Grébert (EELV-Génération.s, 13%), Najat Vallaud-Belkacem (PS et soutiens, 11%), Cécile Cukierman (PCF-FI, 5%), Gerbert Rambaud (DLF, 3%), Chantal Gomez (LO, 2%).

Laurent Wauquiez, vainqueur quel que soit le scénario au second tour

Parmi les scénarios envisagés pour le second tour, l'institut Ipsos / SopraSteria a présenté deux cas de figures avec à chaque fois une quadrangulaire : l'une avec la présence de la socialiste Najat Vallaud-Belkacem, l'autre avec la présence de l'écologiste Fabienne Grébert.

À chaque fois, Laurent Wauquiez (LR-UDI) l'emporterait avec 34% des intentions de vote au second tour. Le Rassemblement national serait crédité de 20%, la liste LREM-Modem de 19 ou 20%.

Les écologistes leader à gauche

Il est cependant notable de voir que les écologistes feraient sensiblement mieux à gauche si Fabienne Grébert conduisait une liste d'union : elle rassemblerait 27% d'intentions de vote quand Najat Vallaud-Belkacem recueillerait 26% au second tour.

Les forces en présence au second tour

La région Auvergne-Rhône-Alpes conserverait un pôle à droite et au centre à 53% ou 54%, la gauche 26 à 27% et l'extrême-droite à 20%. Cette tendance amène vraisemblablement à penser que Laurent Wauquiez ne semble pas très inquiété quant à sa succession.

La délinquance au cœur des préoccupations

Parmi les thèmes de campagne plébiscités par les électeurs, si l'on en croit ce sondage réalisé fin avril*, la délinquance et l'épidémie de Covid-19 semblent tenir la corde. Suivent l'immigration, l'environnement, le pouvoir d'achat et le chômage.

Les éléments détaillés du sondage

Les thèmes de campagne, le bilan et la crise sanitaire

*Sondage Ipsos / Sopra Steria réalisé pour Radio France et France Télévisions, réalisé du 27 au 29 avril 2021 auprès de 1000 personnes inscrites sur les listes électorales d’Auvergne-Rhône-Alpes, âgées de 18 ans et plus. constituant un échantillon représentatif la région.