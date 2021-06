SONDAGE - Régionales Centre-Val de Loire : le RN toujours en tête au 1er tour, résultat final très incertain

Après un premier sondage France Bleu-France 3 publié le 18 mai dernier dans lequel aucune liste ne s'imposait vraiment, les candidats aux élections régionales en Centre-Val de Loire espéraient un peu plus de certitude avec le sondage Ipsos / SopraSteria réalisé pour France 3 et France Bleu* et publié ce mercredi 9 juin 2021. Ils en sont tous pour leurs frais alors que le premier tour approche à grand pas, prévu le 20 juin, et pour un deuxième tour le 27 juin.

Certes, le Rassemblement national emmené par Aleksandar Nikolic est toujours crédité du meilleur résultat à l'issue du premier tour (28%), devant désormais le président socialiste sortant François Bonneau (21%). Derrière, le candidat LREM-Modem Marc Fesneau obtiendrait 19% des suffrages, devant le candidat de la droite et du centre Nicolas Forissier 18%. Le cinquième homme, l'écologiste soutenu par la France insoumise Charles Fournier, obtiendrait 9% des suffrages.

Intentions de vote aux Régionales en Centre-Val de Loire selon le sondage réalisé par Ipsos/SopraSteria pour France 3 et France Bleu.

Aleksandar Nikolic au même niveau des intentions de vote que lors du sondage du 18 mai

Aleksandar Nikolic reste largement en tête dans les intentions de vote pour le premier tour. Le tête de liste du Rassemblement national est toujours crédité de 28% des suffrages, le même score que lors du sondage du 18 mai dernier. Son dauphin n'est plus le candidat LREM-Modem Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le parlement, mais François Bonneau, le président socialiste sortant gagne deux points entre les deux sondages.

François Bonneau passe devant Marc Fesneau

Derrière, le candidat LREM-Modem Marc Fesneau obtiendrait 19% des suffrages, devant le candidat de la droite et du centre Nicolas Forissier 18%. Cinq points séparaient les deux hommes lors du précédent sondage plaçant Marc Fesneau comme le chef de file d'une éventuelle alliance d'entre deux tours. Rien n'est acquis désormais. Le cinquième homme, l'écologiste soutenu par la France insoumise Charles Fournier, obtiendrait 9% des suffrages à l'issue du premier tour.

Quatre hommes pour un seul siège

Qui prendra le siège de président de la région Centre-Val de Loire le 27 juin au soir, à l'issue du deuxième tour. Impossible à dire. Jamais les intentions de vote n'ont été autant serrées dans la perspective d'un deuxième tour.

En cas de quadrangulaire, la victoire se jouerait entre le RN Aleksandar Nikolic et le président socialiste sortant François Bonneau - Ipsos / SopraSteria

Au regard de ce sondage publié à 11 jours du premier tour, le maintien de Marc Fesneau et Nicolas Forissier conduirait à leur défaite puisqu'ils manqueraient de réserve de voix. D'où l'importance du premier tour. Celui qui obtiendra le meilleur score le 20 juin au soir pourrait prétendre être le chef de fil d'une alliance, sauf accord d'appareils au niveau national.

A ce stade, Nicolas Forissier, candidat LR-UDI, refuse d'évoquer une possible fusion avec la liste macroniste. Le 27 mai, sur France Bleu Orléans, il expliquait ne pas être "dans une logique de fusion. Je ne cesse de le répéter pour répondre à cette espèce de petite musique qui cherche à faire croire le contraire".

Le sort du scrutin final entre les mains de Marc Fesneau et Nicolas Forissier

Première hypothèse pour le deuxième tour, si Marc Fesneau se maintient, les trois têtes de liste restant obtiendraient entre 33 et 34% des intentions de vote, avec une marge d'erreur de près de quatre points. Le résultat de se sondage n'apporte finalement aucune garantie candidats.

Intentions de vote lors d'une triangulaire avec Aleksandar Nikolic, François Bonneau et Marc Fesneau - Ipsos / SopraSteria

Dans la deuxième hypothèse pour le deuxième tour, si Nicolas Forissier se maintient, on voit apparaître une tendance. D'abord que François Bonneau garderait son poste de président et que Aleksandar Nikolic serait battu et seulement troisième. En clair, Nicolas Forissier capterait des voix au RN et des électeurs de Marc Fesneau voteraient pour François Bonneau.

Intentions de vote lors d'une triangulaire avec Aleksandar Nikolic, François Bonneau et Nicolas Forissier - Ipsos / SopraSteria

Les thèmes de campagne, les priorités à venir

La santé, voilà le thème majeur cité par les personnes interrogées en Centre-Val de Loire, bien plus qu'au niveau national. La santé est la préoccupation première, et le développement de l'offre de soin de proximité est l'axe que devra engager à leurs yeux la prochaine majorité. Outre la santé, la sécurité est également présente comme lors du dernier sondage en mai dernier.

Le système de santé et la délinquance reste les deux préoccupations des personnes interrogées en Centre-Val de Loire. - Ipsos / SopraSteria

Parmi les priorités des habitants du Centre-Val de Loire, le développement de l'offre de soins de proximité. - Ipsos / SopraSteria

* Sondage réalisé auprès de 1.000 personnes entre le 3 et le 7 juin inscrites sur les listes électorales en Centre-Val de Loire, constituant un échantillon représentatif des habitants en Centre-Val de Loire âgés de 18 ans et plus