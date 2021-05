SONDAGE - Élections régionales : Xavier Bertrand donné gagnant dans les Hauts-de-France

À moins de deux mois des élections régionales, le président sortant de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand (soutenu par LR) est donné vainqueur selon un sondage Ipsos réalisé pour France Bleu et France 3 et publié ce mercredi. Il est talonné par Sébastien Chenu, candidat tête de liste RN.

Xavier Bertrand, président sortant de la région des Hauts-de-France, apparaît comme le favori des élections régionales qui se tiendront les 20 et 27 juin, tout comme les élections départementales.

Selon un sondage Ipsos / SopraSteria pour France Bleu et France 3*, Xavier Bertrand (soutenu par la liste Les Républicains) est crédité de 35 % des intentions de votes au premier tour et 36% au second tour (dans le cas d'une quadrangulaire, voir détails ci-dessous).

Il est talonné par Sébastien Chenu (liste Rassemblement National) qui recueille 32% des intentions de vote au premier tour et 33% au second tour (dans le cas d'une quadrangulaire, voir détails ci-dessous).

Parmi les autres listes au premier tour, suivent :

Karima Delli (Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, La France Insoumise, Parti Communiste Français, 20%)

(Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, La France Insoumise, Parti Communiste Français, 20%) Laurent Pietraszewski (La République En Marche - Mouvement Démocrate, 10%)

(La République En Marche - Mouvement Démocrate, 10%) Éric Pecqueur (Lutte Ouvrière, 2%)

(Lutte Ouvrière, 2%) José Evrard (Debout La France, 1%)

(Debout La France, 1%) Andy Carlier ("Agissons Ensemble", 0,5%)

- - Ipsos / SopraSteria pour France Bleu et France 3

Xavier Bertrand, vainqueur quel que soit le scénario au second tour

Parmi les scénarios envisagés pour le second tour, l'institut Ipsos / SopraSteria a présenté deux cas de figures : une quadrangulaire et une triangulaire.

Dans le cas d'une quadrangulaire le dimanche 27 juin, Xavier Bertrand est donné gagnant et est crédité de 36 % des intentions de votes. Le candidat à sa propre succession devance de peu Sébastien Chenu (RN) qui récolte 33%. Loin derrière, se trouvent Karima Delli (EELV-PS-LFI-PCF) avec 21% et Laurent Pietraszewski (LREM-Modem) avec 10%.

Dans le cas d'une triangulaire le dimanche 27 juin, Xavier Bertrand est donné plus largement vainqueur et est crédité de 43% des intentions de vote. Plus loin derrière, se situe Sébastien Chenu (RN) qui recueille 34%. Enfin, Karima Delli (EELV-PS-LFI-PCF) complète le podium avec 23%.

- - Ipsos / SopraSteria pour France Bleu et France 3

- - Ipsos / SopraSteria pour France Bleu et France 3

Des candidats peu connus des électeurs

Selon ce sondage Ipsos / SopraSteria pour France Bleu et France 3, seul Xavier Bertrand est connu par la majorité des électeurs. Concernant Sébastien Chenu, 55% des personnes interrogées disent ne pas connaître ce candidat "ne serait-ce que de nom".

Ensuite, c'est pire encore pour Laurent Pietraszewski (81% disent ne pas le connaître), Karima Delli (82%), Éric Pecqueur (90%), José Evrard (93%) et Andy Carlier (98%).

- - Ipsos / SopraSteria pour France Bleu et France 3

Le Covid-19 au cœur des préoccupations

Parmi les préoccupations des électeurs selon ce sondage Ipsos / Sopra Steria pour France Bleu et France 3, l'épidémie de la Covid-19 arrive en tête. Suivent le chômage, la délinquance et l'immigration.

- - Ipsos / SopraSteria pour France Bleu et France 3

- - Ipsos / SopraSteria pour France Bleu et France 3

- - Ipsos / SopraSteria pour France Bleu et France 3

* Sondage Ipsos / Sopra Steria réalisé pour France Bleu et France 3, réalisé du 29 avril au 3 mai 2021 auprès de 1.000 personnes inscrites sur les listes électorales des Hauts-de-France, âgées de 18 ans et plus, constituant un échantillon représentatif dans la région.