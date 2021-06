SONDAGE - Élections régionales : Xavier Bertrand renforce son statut de favori dans les Hauts-de-France

A trois semaines du premier tour des élections régionales, Xavier Bertrand, président sortant de la région Hauts-de-France, est donné gagnant selon un nouveau sondage Ipsos-Sopra-Steria pour France Bleu et France 3 publié ce mercredi. Il est talonné par la liste RN menée par Sébastien Chenu.

Xavier Bertrand l'emporterait dans tous les cas de figure selon le nouveau sondage Ipsos / SopraSteria pour France Bleu et France 3

Xavier Bertrand a de grandes chances de retrouver son siège de président de la région Hauts-de-France lors des élections régionales qui se tiennent les dimanches 20 et 27 juin en même temps que les élections départementales.

Selon un nouveau sondage Ipsos / SopraSteria pour France Bleu et France 3, Xavier Bertrand, le président sortant (divers droite) de la région (soutenu par le parti Les Républicains) est crédité de 36 % des intentions de vote au premier tour.

Xavier Bertrand, imbattable ?

Par rapport à notre précédent sondage, publié début mai, Xavier Bertrand est en progression d'1 point. Cette enquête d'opinions ne montre pas de grandes évolutions en 1 mois mais elle conforte le statut de favori du président sortant pour qui tous les voyants sont au vert : de plus en plus d'électeurs sont certains de voter pour lui (63%), il mord sur plusieurs électorats (82% des électeurs de Fillon en 2017 à la Présidentielle le choisissent, un tiers des électeurs Macron et même 19% des électeurs de Mélenchon).

Au second tour, il obtiendrait 38 % au second tour dans le cas d'une quadrangulaire, et 43% en cas de triangulaire.

Le RN stagne

Le candidat du Rassemblement National, Sébastien Chenu, reste à un niveau élevé mais son score "montre une stagnation" pour Brice Teinturier, le directeur général d'Ipsos :

Ce n'est pas un très bon score en réalité pour le RN.

"Marine Le Pen avait fait 40,6% en 2015, rappelle Brice Teinturier. Les sujets de délinquance (devenue la préoccupation numéro 1 des habitants des Hauts-de-France) ne lui profitent pas prioritairement. Xavier Bertrand au contraire tient bien son électorat".

Quelles sont les principales préoccupations des habitants des Hauts-de-France ?

La multiplication des faits divers ces dernières semaines et l'amélioration de la cirse sanitaire a modifié la hiérarchie des préoccupations des habitants : la délinquance devient la priorité alors que l'épidémie de Covid, sujet prioritaire début mai, est relégué en 4ème position. Cette séquence "sécuritaire" semble profiter légèrement plus à Xavier Bertrand, qui a multiplié les propositions sur ce thème, qu'à Sébastien Chenu.

Pas d'effet Dupont-Moretti

La liste LREM ne décolle pas. L'arrivée du Ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, n'a aucune incidence sur les intentions de vote :

On est véritablement sur le fil du rasoir sur la qualification pour le second tour.

Autre contre-performance, pour l'instant, la liste d'union de la gauche, déjà basse dans le précédent sondage, baisse de 3 points en 1 mois : Karima Delli ne récolte que 17% des suffrages quand l'addition des listes de gauche au 1er tour en 2015 totalisait 28% des suffrages.

* Sondage Ipsos / Sopra Steria pour France Bleu et France 3, réalisé du 27 au 29 mai 2021 auprès de 1.000 personnes inscrites sur les listes électorales des Hauts-de-France, âgées de 18 ans et plus, constituant un échantillon représentatif dans la région.