SONDAGE - Européennes : la liste du RN en tête devant La République en Marche à deux jours du scrutin

Deux jours avant le scrutin des élections européennes, le Rassemblement national creuse l'écart en tête : la liste menée par Jordan Bardella rassemble 24,5% des intentions de vote. Elle est un point et demi devant celle de La République en marche, conduite par Nathalie Loiseau, à 23%. C'est le principal enseignement du sondage publié ce vendredi par Ipsos Sopra Steria pour Radio France.

- Ipsos Sopra Steria

Selon le précédent sondage, publié ce jeudi, le RN et LREM étaient au coude-à-coude, avec seulement un demi-point d'écart : le RN était en tête avec 24% d'intentions de vote, juste devant LREM, qui était créditée de 23.5% d'intentions de vote.

Les Républicains en troisième position, devant Europe Ecologie Les Verts et La France insoumise

Ce vendredi, le RN prend donc de l'avance. En troisième position, on trouve la liste Les Républicains conduite par François-Xavier Bellamy, avec 13% des intentions de vote, une estimation stable. Vient ensuite la liste Europe Écologie Les Verts, conduite par Yannick Jadot, avec 9% des intentions de vote, également stable. La liste de La France insoumise, conduite par Manon Aubry, réunit 7,5% des intentions de vote, stable aussi. La liste du PS, de Place publique et de Nouvelle Donne, conduite par Raphaël Glucksmann, est toujours à 5,5% d'intentions de vote.

- Ipsos Sopra Steria

Un tiers des votants peut encore changer d'avis

Si 67% des personnes qui iront voter se disent sûres de leur choix, soit deux points de plus que lors du précédent sondage, un tiers, soit 33%, déclarent qu'elles peuvent encore changer d'avis.

- Ipsos Sopra Steria

Une majorité d'électeurs partie pour ne pas voter

Seulement 45% des personnes interrogées se déclarent certaines d'aller voter. La participation est estimée par Ipsos Sopra Steria entre 43 et 47%. C'est deux point de plus que jeudi, date à laquelle 42% des sondés se déclaraient certains d'aller voter.

- Ipsos Sopra Steria

Cette enquête Ipsos Spora Steria a été réalisée pour Radio France et France Télévisions auprès d'un échantillon de 3.355 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Elle a été réalisée les 22 et 23 mai 2019 par internet.