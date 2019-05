Sondage Européennes: Place Publique-PS à 5.5% (IPSOS/Radio France), "La campagne ne fait que commencer" dit R.Glucksmann

Nantes, France

Raphaël Glucksmann temporise le recul de sa liste Place Publique-PS dans le dernier sondage IPSOS pour Radio France et France Télévision. La liste PP-PS perd un point (5.5%). "La campagne ne fait que commencer", dit Raphaël Glucksmann, "Je peux vous assurer que la dynamique qu'on va lancer, va surprendre tout le monde et nous serons bien au dessus des sondages actuels. Apres la victoire des socialistes aux législatives en Espagne, La tête de liste Place Publique-PS estime que "ce qui s'est passé en Espagne, est possible en France. Il y a 2 ans on expliquait que le parti socialiste espagnol était mort et le parti socialiste espagnol est renaît de ses cendres".

Le Rassemblement National en tête

le Rassemblement National est en tête de ce sondage IPSOS, avec 22% des intentions de vote. La République en marche recule, à 21,5%. Le Les Républicains restent stables (13,5 %), tout comme Europe-Ecologie-Les Verts (8,5 %). La liste de La France Insoumise progresse d'un point (8%). La participation serait, elle, en baisse, entre 38 et 42%. Ce sondage IPSOS pour Radio France et France Télévision a été réalisé avant la publication, au Journal Officiel, des listes pour les européennes.