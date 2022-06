SONDAGE - Législatives : la coalition présidentielle pas assurée d’une majorité absolue

La majorité "solide" à l'Assemblée nationale, souhaitée par Emmanuel Macron, reste incertaine, selon notre sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions, publié ce vendredi. La coalition Ensemble obtient jusqu'à 305 sièges, selon les projections, et 180 pour la Nupes.

La coalition Ensemble soutenant la majorité présidentielle n'est pas assurée d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale à l'issue du second tour des législatives, selon les projections de notre sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions, publié ce vendredi, à deux jours du scrutin. La Nupes devient le principal mouvement d'opposition, en obtenant de 140 à 180 députés, toujours selon le sondage.

Pas de majorité absolue, selon les projections du sondage

Selon cette projection, les candidats Ensemble remporteraient entre 265 et 305 sièges. La majorité absolue est fixée à 289 sièges. Derrière, la Nupes peut espérer compter de 140 à 180 députés. Les candidats LR/UDI/DVD totaliseraient entre 60 et 80 sièges. Le Rassemblement national de son côté pourrait constituer un groupe de 20 à 50 députés. Les candidats divers gauche (dissidents et Outre-mer), seraient de 12 à 24 à faire leur entrée à l'Assemblée nationale. Deux à quatre sièges reviendraient aux divers centre. Entre 5 à 10 sièges aux autres sensibilités politiques.

Les projections de siège selon le sondage Ipsos/Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions.

Selon notre sondage, à peine plus de la moitié des Français (53%) souhaitent qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité à l'Assemblée nationale afin qu'il puisse appliquer sa politique. A l'inverse, 46% des personnes interrogées souhaitent que la gauche décroche la majorité des députés dimanche et que Jean-Luc Mélenchon devienne ainsi Premier ministre et applique son programme.

Une participation envisagée pour 47% des sondés

Enfin, 47% des personnes interrogées assurent aller voter dimanche 19 juin lors du second tour des élections législatives. La participation au premier tour des législatives 2022, dimanche 12 juin, était de 47,5%. Au second tour des élections législatives du 18 juin 2017, la participation était de 42,64%.

L’intention d'aller voter au second tour, question posée aux sondés.

Méthodologie : ce sondage Ipsos Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions a été réalisé par internet du 15 au 16 juin auprès de 1.991 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.