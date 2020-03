SONDAGE - Municipales à Chambéry: les réactions des candidats

Avec 41% d'intentions de vote, Michel Dantin, le maire sortant arrive largement en tête au 1er tour, selon le sondage exclusif Ipsos-Sopra Stéria pour France Bleu Pays de Savoie et Le Dauphiné Libéré. Mais pour la tête de liste "Aimer Chambéry c'est agir avec vous", il est trop tôt pour se réjouir, ou encore tirer des conclusions.

L'élection c'est dimanche prochain et pas avant. Il reste une semaine de campagne au cours de laquelle nous devons continuer à expliquer et à mobiliser, sans tomber dans la démagogie et les promesses qui seront irréalistes parce que la ville n'aura pas les moyens de les payer