SONDAGE - Municipales à Chambéry : Michel Dantin largement en tête au 1er tour avec 41% des intentions de vote

Selon un sondage exclusif Ipsos-Sopra Stéria pour France Bleu Pays de Savoie et Le Dauphiné Libéré*, c'est le maire sortant LR Michel Dantin qui arriverait largement en tête du premier tour de l'élection municipale dimanche prochain à Chambéry avec 41% des intentions de vote devant Thierry Repentin (21 %) et Aurélie Le Meur (17%).

20 points d'avance pour le maire sortant

On note aussi le faible score de la liste investie LREM et conduite par Christian Saint-André (7%). Le NPA et la liste emmenée par Laurent Ripart réalisent 1% des intentions de vote alors qu'ils avaient réalisé plus de 7% des voix en 2014.

Le total des cinq listes marquées à gauche est de 52% des intentions de vote au premier tour. Beaucoup de choses pourraient basculer selon le jeu des alliances, si ces résultats se confirment dimanche.

Intentions de vote au premier tour à Chambéry - Ipsos

Moins de sécurité, mais circuler mieux

Les préoccupations des Chambériens ont aussi beaucoup évolué depuis 2014 selon cette enquête. Alors qu'il y a six ans, la sécurité et la propreté de la ville étaient des thèmes de campagne essentiels (et notamment la vidéosurveillance), ce n'est plus le cas cette année à Chambéry.

Les sujets essentiels dont la future municipalité doit se préoccuper sont la circulation et le stationnement (43%) devant l'environnement et la lutte contre la pollution (41%). L'environnement est un thème de campagne qui se retrouve dans toutes les villes cette année. En ce qui concerne la circulation, c'est vraiment une préoccupation chambérienne, bien plus que dans des villes de la même importance (36% des préoccupations dans d'autres ville contre 43 % à Chambéry).

C'est le plan de circulation mis en place en 2016 qui a toujours beaucoup de mal à passer, et notamment surtout !) auprès des électeurs de Michel Dantin. Ils sont un sur deux à lui demander de se saisir de ce dossier.

Les préoccupations des électeurs - IPSOS

Les électeurs de Michel Dantin très concernés par la circulation et le stationnement - IPSOS

Un bon bilan

Michel Dantin surfe sur le bilan de son premier mandat jugé bon ou excellent par 59% des personnes interrogées. Evidemment, dans le camp du maire actuel on est satisfait à 89% quand des électeurs de gauche comme ceux de la liste Chambé Citoyenne le juge médiocre à 50%.

Ce qui est intéressant, c'est que même chez les opposants on trouve le bilan de Michel Dantin plutôt bon, en tous cas au dessus-de ce que l'on pouvait imaginer (bon/excellent bilan à 48% chez les électeurs de Thierry Repentin et même à 42% chez ceux d'Aurélie Le Meur). Selon cette enquête il n'y a pas de rejet du bilan de Michel Dantin.

Le bilan de l'équipe sortante - IPSOS

Des candidats peu connus

C'est une autre donnée de cette enquête Ipsos, face à la multiplicité des listes (elles sont sept cette année à Chambéry contre quatre en 2014), les électeurs ont parfois du mal à s'y retrouver. S'ils connaissent logiquement le maire sortant Michel Dantin (LR) à 86%, ou l'ancien ministre socialiste Thierry Repentin à 65 %, c'est plus compliqué pour les autres candidats. Christian Saint-André est connu d'un électeur sur trois, mais il ne convainc que 15% des sondés qui ont une bonne opinion de lui. Plus de 70% des sondés ne connaissent pas Sarah Hamoudi-Wilkowsky (Pc, France Insoumise, Génération.s), Marie Ducruet (LO) ou Laurent Ripart (NPA).

On note aussi que si Aurélie Le Meur est peu connue (par seulement 18% des électeurs), cela ne l'empêche pas de se glisser à la 3e place des intentions de vote, probablement grâce à une campagne très active à Chambéry, une étiquette liste citoyenne qui attire et le soutien d'EELV, très important cette année.

Aucun candidat n'obtient plus de 50% de bonnes opinions.

La notoriété des candidats - IPSOS

*sondage réalisé du 2 au 5 mars 2020 sur un échantillon de 604 personnes inscrites sur les listes électorales à Chambéry, interrogées par téléphone et selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession, quartier de résidence) et constituant un échantillon représentatif des habitants de Chambéry âgés de 18 ans et +.