SONDAGE - Municipales à Lille : Martine Aubry en tête des intentions de vote au 1er tour

Lille, France

La maire PS sortante de Lille, Martine Aubry, arrive nettement en tête (30%) du 1er tour des élections municipales à Lille à en croire les intentions de vote du sondage Ipsos Sopra-Stéria publié ce vendredi 13 décembre 2019 et réalisé auprès de 604 électeurs de Lille et des communes associées de Lomme et Hellemmes. Martine Aubry est devant la liste Europe Ecologie-Les Verts emmenée par Stéphane Baly (18%) et Violette Spillebout à 15% (La République en Marche, UDI, Modem).

Intentions de vote au 1er tour de l'élection municipale de Lille © Radio France - Bénédicte Courret

Trois listes sont à égalité selon ce sondage avec 11% des intentions de vote : Julien Poix et Elodie Cloez (La France Insoumise), Marc-Philippe Daubresse (Les Républicains) et Eric Cattelin-Denu (Rassemblement national). Le conseiller municipal sortant centriste Thierry Pauchet ferme la marche avec 4%.

En recul par rapport à 2014

Cette fois, Martine Aubry devrait s'allier dès le 1er tour avec le Parti communiste, ce qui n'était pas le cas en 2014. Elle serait donc en recul par rapport au précédent scrutin mais résiste compte tenu de l'éclatement du paysage politique depuis 2017 et de l'effondrement notamment du Parti Socialiste.

La sécurité, préoccupation numéro 1 devant l'environnement

Ipsos Sopra-Stéria a également demandé aux électeurs de définir leurs thèmes de campagne prioritaires : la sécurité arrive en tête quels que soient l'affinité politique des électeurs. C'est un thème qui reste prédominant surtout chez les électeurs de LREM, de LR et du RN. en revanche, pour les électeurs de gauche, c'est l'environnement qui domine.

Les préoccupations des administrés selon leurs intentions de vote. - Capture d'écran

Les préoccupations des administrés à Lille. © Radio France

« Sondage Ipsos - Sopra Steria réalisé pour franceinfo et France Bleu. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 10 décembre 2019 auprès de 604 personnes inscrites sur les listes électorales à Lille, échantillon représentatif de la population de Lille âgée de 18 ans et plus. »