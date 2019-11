SONDAGE - Municipales à Lyon : grâce à sa notoriété, Gérard Collomb part grand favori au premier tour

Ce mercredi, un sondage Ipsos – Sopra-Steria réalisé pour France Bleu, franceinfo et Le Progrès montre que Gérard Collomb part favori au premier tour (31% des suffrages) des municipales de l'an prochain. Une avance qui s'explique notamment par la forte notoriété du maire sortant, et ancien ministre.

Gérard Collomb est en tête des intentions de vote au premier tour des élections municipales à la métropole de Lyon, selon une enquête* Ipsos – Sopra-Steria pour France Bleu, franceinfo et Le Progrès publiée ce jeudi. La liste de La République en marche et du Modem, conduite par le maire sortant, obtiendrait 31% des suffrages exprimés, devançant largement David Kimelfeld, l'actuel président de la métropole, crédité de 15% des intentions de vote.

Les écologistes, première force de gauche

Selon ce sondage, David Kimelfeld serait même devancé par la liste EELV, menée par Bruno Bernard, qui obtiendrait 19% des suffrages au premier tour. Les écologistes occupent une place importante dans la métropole lyonnaise, puisqu'ils représentent aujourd'hui la principale force électorale à gauche. En quatrième position, François-Noël Buffet, tête de liste LR, totaliserait 14% des voix, devant la liste du RN, conduite par Andrea Kotarac (11%).

À gauche, le PS et les Insoumis peinent à rassembler : la liste du PS, conduite par la sénatrice Annie Guillemot, est créditée de 6%, et La France insoumise de 4%.

Les adversaires de Collomb paient leur manque de notoriété

Selon le sondage, David Kimelfeld est victime d'un déficit de notoriété, ce qui explique notamment son important retard. L'enquête montre que 90% des habitants du Grand Lyon connaissent, au moins de nom, Gérard Collomb, quand seulement un tiers des personnes interrogées (37%) affirment avoir déjà entendu parler de David Kimelfeld.

La renommée de l'ancien ministre de l'Intérieur (qui a démissionné en octobre 2018) lui permet par ailleurs de récolter une majorité d'opinions favorables. 61% des habitants de la métropole déclarent avoir une bonne opinion de lui. Le maire sortant obtient même l'avis positif des deux tiers des Lyonnais (66%), mais aussi des sympathisants LREM (74%) et LR (71%).

Les autres têtes de liste peinent encore davantage à se faire un nom. 22% des habitants de la métropole connaissent le LR François-Noël Buffet, qui n'est même connu qu'auprès d'un tiers des sympathisants de son parti (32%). La sénatrice PS Annie Guillemot, et ancienne maire de Bron, n'est reconnue que par 13% des sondés. Le déficit de notoriété est majeur pour les têtes de liste EELV et RN. Le nom de Bruno Bernard (EELV) est connu par 7% des personnes interrogées. Le RN Andrea Kotarac plafonne lui à 5%.

L'environnement et la sécurité, enjeux prioritaires pour les Lyonnais

Le sondage révèle enfin que l'environnement et la sécurité sont les sujets prioritaires aux yeux des électeurs de la métropole de Lyon. L'environnement et la lutte contre la pollution sont cités par 46% des personnes interrogées, devant la sécurité (43%). Suivent ensuite les transports en commun (29%), les écoles (29%) la circulation et le stationnement (28%) ou encore le logement (25%).

À noter que les préoccupations environnementales sont bien plus élevées dans la métropole lyonnaise que dans les autres agglomérations françaises, où le sujet n'est cité que par 34% des sondés. Et si on ne considère que les Lyonnais intra-muros, l'environnement et la lutte contre la pollution recueillent l'assentiment de 54% des électeurs, ce qui explique les scores enregistrés par les écologistes.

* Ce sondage a été réalisé par téléphone du 7 au 9 novembre 2019 auprès d'un échantillon de 609 personnes inscrites sur les listes électorales de la métropole de Lyon, représentatif de la population de la métropole lyonnaise âgée de 18 ans et plus.